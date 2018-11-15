Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні: 5-11 листопада

За минулийт тиждень на грип та ГРВІ захворіли 152 тисяч українців. Наразі циркуляцію вірусів грипу не підтвержено лабораторно. З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинованувались майже 62 тисячі українців.

Тиждень 45/2018 (5-11.11.2018)

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 151 852 людини, із них 68,4 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років незначно збільшився – на 1,0 % та 4,0 % відповідно.

Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

За даними дозорного епіднагляду, за тиждень зареєстровано 34 випадки грипоподібного захворювання та 22 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу не отримано.

В Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та низька інтенсивність епідемічної активності, без перевищення епідемічних порогів.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 61 970 людей.

Детальніше — в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Симптоми грипу

висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

лихоманка;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

загальна слабкість;

втрата апетиту, можливо, нудота;

кашель, що може тривати більше двох тижнів;

нежить.

Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Профілактика грипу

Щорічне щеплення від грипу — це найкращий спосіб:

зменшити ризик захворіти на грип;

зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а «Джісі Флю» — від шести місяців.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарю щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть:

вірус, подібний до A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

вірус, подібний до A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

вірус, подібний до B/Colorado/06/2017.

Саме до цих небезпечних штамів допоможуть сформувати імунітет вакцини.

МОЗ України