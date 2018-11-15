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Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні: 5-11 листопада

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За минулийт тиждень на грип та ГРВІ захворіли 152 тисяч українців. Наразі циркуляцію вірусів грипу не підтвержено лабораторно. З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинованувались майже 62 тисячі українців. 

Тиждень 45/2018 (5-11.11.2018)

  • Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні.
  • Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 151 852 людини, із них 68,4 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років незначно збільшився – на 1,0 % та 4,0 % відповідно.
  • Летальних випадків від грипу не зареєстровано.
  • За даними дозорного епіднагляду, за тиждень зареєстровано 34 випадки грипоподібного захворювання та 22 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу не отримано.
  • В Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та низька інтенсивність епідемічної активності, без перевищення епідемічних порогів.
  • З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 61 970 людей.

Детальніше — в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Симптоми грипу

  • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;
  • лихоманка;
  • головний біль;
  • ломота у м’язах і суглобах;
  • загальна слабкість;
  • втрата апетиту, можливо, нудота;
  • кашель, що може тривати більше двох тижнів;
  • нежить.

Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Профілактика грипу

Щорічне щеплення від грипу — це найкращий спосіб:

  • зменшити ризик захворіти на грип;
  • зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а «Джісі Флю» — від шести місяців.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарю щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть:

  • вірус, подібний до A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний до A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);
  • вірус, подібний до B/Colorado/06/2017.

Саме до цих небезпечних штамів допоможуть сформувати імунітет вакцини.

МОЗ України

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