Володимир Гройсман на нараді з медреформи: Ми змінюємо філософію роботи медгалузі і забезпечуємо мотивацію лікарів працювати краще

Запроваджена Урядом України реформа системи охорони здоров’я продовжується, і її перші результати вже відчуваються: змінюється філософія організації роботи галузі, принципи фінансування, підвищується мотивація лікарів працювати краще. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час всеукраїнської наради з питань трансформації системи охорони здоров’я, яка проходить у Вінниці.

Місто і область наразі входять до лідерів змін. Перед нарадою Глава Уряду відвідав звичайну сімейну амбулаторію у Вінниці, яка стала одним з перших закладів, що підписали договори співпраці з Національною службою здоров’я. Лікарі цієї амбулаторії підписали вже майже 32 тис. декларацій з пацієнтами, і це стало ключовим фактором збільшення їхніх зарплат – аж до 14,5 тис. грн у середньому. Окрім того, амбулаторія отримала можливість фінансувати закупівлю потрібної техніки, медикаментів, оснащення.

Звертаючись до медиків – учасників всеукраїнської наради, Володимир Гройсман зазначив, що лікарні можуть бути прибутковими закладами, а отже, можуть надавати суттєво вищу якість медичних послуг.

«Якість медицини має бути змінена. Умови праці і оплата праці лікарів мають бути змінені», - сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, що в проекті Державного бюджету на 2019 рік фінансування галузі охорони здоров’я збільшено, порівняно з поточним роком, на 15 млрд грн. Гроші будуть направлені на продовження реформи на первинному рівні, перехід до діагностики, яка фінансуватиметься за новими принципами, на перетворення в системі екстреної медицини та подальшу розбудову мережі кардіоцентрів. У цьому контексті Глава Уряду нагадав, що вчасне ухвалення бюджету дозволить реалізувати всі плани вчасно і в повному обсязі.

Разом з тим, як зазначив Володимир Гройсман, важливо ухвалювати і виконувати стратегічні рішення не тільки на центральному рівні, а й на локальному.

«Сьогодні лікарні є у власності територіальних громад. І у них є можливості створити в лікарнях нормальні умови. Я закликаю місцеві органи влади інвестувати в якість медичних послуг, - сказав Володимир Гройсман. – Ми запроваджуємо децентралізацію з метою надання нової якості життя людей. І медицина тут у пріоритеті».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України