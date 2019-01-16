МОН: На 2019 рік держава вперше передбачила кошти на базове фінансування науки в університетах

На 2019 рік у Державному бюджеті вперше передбачено кошти для базового фінансування науки в закладах вищої освіти – 100 млн гривень. Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха.

До цього виші могли отримати лише короткострокове конкурсне фінансування під конкретні вузькі проекти.

Максим Стріха відзначив, що цей крок «стане 2019 року по-справжньому революційним для нашої наукової системи: наука в університетах уперше почне реально зрівнюватися за інституційною спроможністю з наукою в науково-дослідних установах. Оскільки національна наукова система є єдиним цілісним організмом, то виграють від цього всі: і університети, які утвердяться як важливі осередки досліджень, і академічні інститути, які отримають дієвих партнерів на науковому полі».

Кошти на базове фінансування науки виші зможуть отримати за результатами атестації. Її процедура та механізм надання грошей були розроблені МОН та затверджені Урядом.

Так, у межах атестації оцінюватимуть не заклад у цілому, а окремі наукові напрями. Їх визначено 7:

Аграрні науки та ветеринарія.

Воєнні науки та національна безпека.

Гуманітарні науки та мистецтво.

Суспільні науки.

Біологія та охорона здоров’я.

Математичні науки та природничі науки.

Технічні науки.

За підсумками оцінювання кожен науковий напрям вишу відноситимуть до однієї з трьох груп – А, Б, В, або визнаватимуть таким, що взагалі не пройшов атестацію. Саме ті напрями, що будуть атестовані за найвищим рівнем, отримають передбачені бюджетом кошти на базове фінансування науки. Вони йтимуть на проведення пріоритетних досліджень, оновлення обладнання, зарплату технічного персоналу тощо і дозволять університетам будувати довгострокову дослідницьку політику.

Наразі конкретна методика оцінювання наукової діяльності вишів перебуває на фінальному етапі затвердження.

Нагадуємо, що 2019 рокау також почнуть оцінювати за новими правилами наукові установи – затверджено відповідну методику.

Міністерство освіти і науки України