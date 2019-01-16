Уже більше 5 тисяч українців захворіли на кір з початку року. Захистити від захворювання може лише вакцинація, – МОЗ

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 2-й тиждень 2019 року на кір захворіли 2 767 людей – 1 087 дорослих і 1 680 дітей. Щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

На другому тижні 2019 року від ускладнень кору помер житель Рівненської області. Чоловіку було 49 років, і у нього не було жодного щеплення проти кору. МОЗ України висловлює співчуття рідним.

Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 році від ускладнень кору померли 16 людей.

З 28 грудня 2018 року по 11 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей – 2 042 дорослих та 3 017 дітей. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 930 людей: 291 дорослий та 639 дітей), Вінницькій (загалом 524 людини: 236 дорослих та 288 дітей), Рівненській (загалом 513 людей: 141 дорослий та 372 дитини), Чернівецькій (загалом 365 людей: 147 дорослих та 218 дітей) областях та м. Києві (загалом 421 людина: 219 дорослих та 202 дитини).

Найчастіше хворіють діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно. У рамках посиленої імунізації станом на 10 січня частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 56,6 % (найменше – у Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях). А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша – 46,2 % (найменше – у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях). Ризик захворіти збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях – до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

МОЗ України ініціювало надзвичайні заходи для захисту від кору. У січні у Львівській області розпочато фактично спецоперацію для підвищення рівня імунізації дітей 6 до 18 років, які пропустили планові щеплення з будь-яких причин. Надзвичайні заходи з імунізації дітей, що розпочнуться у школах Львівської області уже у другій половині лютого, плануються також в інших областях України.

Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень, і якомога скоріше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватись за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику – військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я українців – усіх разом і кожного зокрема – залежить від рівня охоплення щепленнями у країні.

Якщо ви контактували з хворим на кір, убезпечити чи значно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря – терапевта чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи вам треба зробити щеплення якнайшвидше.

Станом на 10 січня 2019 року в Україні наявні 792 517 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Докладно, що робить МОЗ України для подолання кору і що може зробити кожен — за посиланням: https://bit.ly/2OFOSG3.

Докладно про кір та вакцинацію проти кору — тут: https://bit.ly/2Dok6Qh.

Міністерство охорони здоров'я України