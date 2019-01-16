Національна служба здоров’я України відкриває підрозділи в регіонах

2019 році Національна служба здоров’я України відкриє п’ять територіальних підрозділів в регіонах України. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України 16 січня.

«Ми починаємо створювати регіональні підрозділи, щоб підсилити роботу НСЗУ в регіонах, адже трансформація системи охорони здоров'я відбуватиметься на наступних рівнях: з 1 липня запрацює програма «Безкоштовна діагностика». Територіальні підрозділи НСЗУ працюватимуть на ефективне запровадження змін в регіонах», - сказав Голова НСЗУ Олег Петренко.

Територіальні підрозділи відкриються в Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові і Києві.

Нагадаємо, Національна служба здоров’я була створена в березні 2018 року. За результатами перших двох хвиль підписання договорів партнерами НСЗУ стали 623 медичні заклади первинної медичної допомоги. У цих закладах свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра вільно обрали понад 14 мільйонів пацієнтів.

За дев’ять місяців роботи НСЗУ виплатила за договорами медзакладам за надані послуги 3,5 млрд грн.

За результатами третьої хвилі стати партнерами НСЗУ виявили бажання 97% комунальних медзакладів. А кожна п’ята заява до НСЗУ надходила від лікарів приватної практики (лікарі, які відкрили ФОП та отримали ліцензію на медичну діяльність) та приватних клінік.

Міністерство охорони здоров'я України