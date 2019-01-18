МОЗ оприлюднило для громадського обговорення наказ про безперервний професійний розвиток лікарів

Міністерство охорони здоров’я України впроваджує сучасний підхід до навчання лікарів - безперервний професійний розвиток. Це означає, що лікарі вдосконалюватимуть свої професійні вміння не лише для проформи і від атестації до атестації, а впродовж усього періоду лікарської практики.

Саме від лікаря залежить здоров’я та життя пацієнта, тому актуальні знання і компетенції є ключовими аспектами професії. Стара система передбачала регламентований перелік видів навчання та не стимулювала лікарів вдосконалюватись. Як наслідок, навчання лікарів здебільшого припадало на останній рік перед процедурою атестації.

Безперервний професійний розвиток (БПР) принципово відрізняється тим, що з його впровадженням лікарі навчатимуться постійно впродовж життя. Лікарі самі обиратимуть і заходи професійного розвитку – відвідати конференцію з питань серцево-судинних захворювань чи взяти участь у семінарі з подолання туберкульозу, пройти стажування в закордонній клініці чи записатись на курси тощо. Це дозволить пристосовувати навчання до потреб конкретної медичної практики у конкретному лікувальному закладі і надасть безумовні переваги як для лікарів, так і для пацієнтів.

Переваги БПР для лікарів:

свобода у виборі теми, форми навчання. Відповідно до нової моделі має відбутися демонополізація освіти: тепер вибір місця чи організації переходить до лікаря;

постійний розвиток, що дозволить бути конкурентоспроможним у професії;

можливість інтегруватись у світову медичну спільноту через відвідування акредитованих міжнародними організаціями заходів БПР в Україні та за її межами;

спрощення процедури атестації (подання звіту про професійну діяльність за останні три роки та співбесіда з комісією не передбачені у новому порядку атестації).

Переваги БПР для пацієнтів:

кваліфікований та компетентний лікар, який кожного року вдосконалює медичні навички та знання.

Новий підхід скасовує обмеження переліку освітніх провайдерів для лікарів, це фактично демонополізує ринок послуг з післядипломної медичної освіти. Замість преференцій виключно державним провайдерам таких послуг цей ринок відкривається для вільної конкуренції.

Докладніше: Проект наказу МОЗ України "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів"

Обговорення наказу МОЗ України “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів” триватиме до 14 лютого 2019 року. Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або ж за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського,7, Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України.

Міністерство охорони здоров'я України