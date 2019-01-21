Уляна Супрун перевірила, як функціонує медицина в Дніпрі

В.о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун під час спілкування з пацієнтами, лікарями і місцевою владою з’ясовувала, які є труднощі в роботі медичної системи у Дніпрі і про що треба подбати першою чергою.

“Візит сюди розпочали зі спілкуванням з водієм нашого таксі Дмитром. Він дав нам коротку довідку щодо багатьох речей, які стосуються медичних послуг в його місті. Дмитро з дружиною вже мають сімейного лікаря, їхні двоє маленьких дітей – свого педіатра. Зокрема, почули про складнощі, з якими стикають пацієнти в разі потреби оперативного втручання та в цілому як функціонує медицина в місті”, – коментує доктор Уляна Супрун.

Важливим етапом відрядження був візит без попередження до поліклініки міської клінічної лікарні №9. Це дозволило почути багато коментарів про зміни, що відбуваються. Тут можна переглянути стрім з цього закладу: https://goo.gl/VfoyY4.

“В цілому якісно поспілкувалися з пацієнтами та лікарями, побачили, які є проблеми, та через що переймаються працівники медзакладу. Щоби стати частиною змін та краще розпоряджатися своїми ресурсами, заклади мають вимагати автономізації”, – говорить в.о. Міністра.

Доктор Уляна Супрун також зустрілась з місцевою владою. З управлінцями на рівні міста та ОДА обговорили підготовку до запуску програми “Безкоштовна діагностика”, що стартує вже з липня цього року.

Оскільки у міста немає своїх лікарень (усі належать Дніпропетровській області), то це створює значні ризики для старту програми. Адже якщо заклади, які мають брати участь в цій програмі, не будуть передані у власність міста з області, то мільйон громадян не матимуть можливості відчути нову якість сервісу і отримати гарантовані послуги у програмі “Безкоштовна діагностика”.

Найближчим часом рішення про передачу має проголосувати обласна рада. Потрібна оперативна співпраця облради та місцевої влади, щоби якнайшвидше запустити цей процес.

“Вже в квітні Нацслужба здоров'я оголосить прийом заяв на договори для приєднання до програми. Сподіваємося, що в Дніпрі втілять необхідні рішення, а в липні (коли почне працювати програма) місто не буде білою вороною на фоні решти міст країни”, – підсумовує доктор Уляна Супрун.

Міністерство охорони здоров'я України