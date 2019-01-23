МОЗ: Лише вакцинація може захистити від кору

Міністерство охорони здоров’я наголошує: єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Специфічного лікування від кору немає.

Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

МОЗ України ініціювало надзвичайні заходи для захисту від кору. У січні у Львівській області розпочато фактично спецоперацію для підвищення рівня імунізації дітей від 6 до 18 років, які пропустили планові щеплення з будь-яких причин. Надзвичайні заходи з імунізації дітей, що розпочнуться у школах Львівської області вже у другій половині лютого, заплановано також в інших областях України.

Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей відповідно до термінів Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я українців — усіх разом і кожного зокрема — залежить від рівня охоплення щепленнями у країні.

Якщо ви контактували із хворим на кір, убезпечити чи значно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря — терапевта чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи треба вам зробити щеплення якнайшвидше.

Станом на 17 січня 2019 р. в Україні наявні 933 352 дози вакцин проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США.

Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Докладно, що робить МОЗ України для подолання кору і що може зробити кожен: https://bit.ly/2OFOSG3.

Докладно про кір та вакцинацію проти кору: https://bit.ly/2Dok6Qh.

МОЗ України