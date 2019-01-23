Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні зростає. Епідемічний поріг не перевищено, епідемії грипу немає

За третій тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли майже 192 тисячі людей. Загалом по Україні не перевищено епідемічний поріг, немає епідемії грипу. Водночас підвищені показники захворюваності в 5 областях: Чернігівській, Житомирській, Київській, Одеській і Сумській. Дуже важливо вакцинуватись, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. За минулий тиждень щеплення проти грипу отримали ще 1 тисяча людей.

Тиждень 3/2019 (14-20.01.2019)

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 498,6 на 100 тисяч населення, що на 3,9% менше епідемічного порогу по Україні. Водночас, епідемічні пороги перевищені в Чернігівській, Житомирській, Київській, Одеській і Сумській областях областях.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, із них 53,8% діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та серед дітей до 17 років збільшився на 4,3% та 13,1% відповідно.

6 людей померло від грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 25 летальних випадків.

Досліджено 229 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 106 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А.

В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення.

Вакциновано 1 004 людини. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 0,4% від загальної кількості населення країни.

Детальніше — в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Симптоми грипу

висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

лихоманка;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

загальна слабкість;

втрата апетиту, можливо, нудота;

кашель, що може тривати більше двох тижнів;

нежить.

Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтесь самолікування - звертайтеся до лікаря.

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Лікування грипу

Щоб уникнути небезпечних наслідків, Міністерство охорони здоров’я України наполегливо рекомендує уникати надмірного призначення ліків та призначення бездоказових методів для лікування чи профілактики грипу та ГРВІ, особливо – у дітей. На сьогодні НЕ доведено ефективність таких методів:

теплові процедури,

фітотерапія,

вітаміни,

інтерферони,

гомеопатичні препарати,

антибіотики для профілактики.

Ці методи не допомагають вилікувати грип, а таке лікування може призвести до тяжких укладнень.

Докладніше: Як не можна лікувати ГРЗ

Профілактика грипу

Щорічне щеплення від грипу — це найкращий спосіб:

зменшити ризик захворіти на грип;

зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а «Джісі Флю» — від шести місяців.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарю щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

Докладніше: Чому потрібно зробити щеплення проти грипу і як пройти вакцинацію

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