Впровадження телемедицини у сільських амбулаторіях суттєво зменшить смертність від інфаркту, діабету та астми, – Геннадій Зубко

«СТАРТ 2018 РОКУ» – саме таку номінацію можна справедливо дати ініціативі Президента України «Доступна медицина» у сільській місцевості. Ключовим у цій реформі є можливість впровадити абсолютно нову якість первинної медичної допомоги на селі, що дозволить зменшити вдвічі кількість летальних випадків від найпоширеніших хвороб. Про це на прес-конференції «Реформи NON-STOP. Масштаб змін» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Сьогодні в українських селах, як і по всій Україні, смертність майже вдвічі перевищує народжуваність. Головними трьома нозологіями, де ми маємо найвищий показник, є кардіологія, пульмонологія, ендокринологія. У сільській місцевості щорічно діагностується понад 15 тис. інфарктів, понад 45 тисяч – по Україні, і 15% з них завершуються смертю. Близько 1,7 млн людей в Україні хворіють бронхіальною астмою, яка є 4-ю причиною смерті в світі, з них понад 564 тис. у сільській місцевості. Невтішна ситуація і з цукровим діабетом. Ми маємо понад 3,5 млн дорослих хворих на цукровий діабет, смертність від якого серед трьох основних нозологій. Тому нашим невідкладним завданням є зменшення смертності за цими трьома нозологіями», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, у 2018 році Мінрегіон спільно з МОЗ та місцевою владою виконали колосальну роботу зі створення мережі лікувальних закладів з відповідними вимогами до приміщень, табеля оснащеності, автомобілів.

«У всіх регіонах розпочалося будівництво 517 нових сільських амбулаторій, 10 з яких вже введено в експлуатацію на Кіровоградщині. Лідерами з впровадження нового будівництва є Кіровоградщина, Дніпропетровська, Рівненська, Луганська, Миколаївська та Хмельницька області. Та головне – ми починаємо пілотні проекти з впровадження телемедицини в амбулаторіях і вже маємо хенд-бук, розроблений за підтримки наших колег зі Світового банку. Саме її впровадження у сільських амбулаторіях дозволить суттєво зменшити смертність від інфаркту, діабету та астми», – заявив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України