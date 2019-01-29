Спалах кору в Україні: приріст кількості хворих за минулий тиждень зменшився

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 4-й тиждень 2019 року на кір захворіли 3 279 людей — 1 350 дорослих та 1 929 дітей. Це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Минулого тижня від ускладнень кору помер 1 дорослий українець. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом вже цього року померло 6 людей, серед яких 2 дитини. У 2018 році кір забрав 16 життів.

Спалах кору вирує по всій Європі. Серйозна ситуація склалася в Україні, Сербії, Албанії та Грузії. Епідбезпека формується не за один-два роки, а десятиліттями. Спалах захворюваності в України — наслідок десятиліття зневіри у вакцинації, у державних закупівлях ліків і вакцин, а також безвідповідального ставлення до цієї теми з боку самих громадян.

Оскільки вакцинація є питанням національної безпеки, підрив довіри до вакцинації може використовуватись як один із інструментів гібридної агресії проти цілих держав. Зокрема, дослідники Університету Джона Гопкінса (США) проаналізували тисячі твітів, опублікованих між 2014 і 2017 роками і виявили, що з акаунтів російських тролів, які намагалися вплинути на вибори в США, також писали і про вакцини. Ці акаунти розповсюджували як твердження на підтримку вакцин, так і відверто антивакцинаторські твіти, чим штучно розпалювали дискусію та провокували сумніви у доведеній ефективності щеплень, згадуючи вакцинацію разом із суперечливими заявами про расу, класи та законність уряду.

Тому в нинішніх умовах спалаху кору високої важливості набуває роль засобів масової інформації у захисті всіх громадян від кору через інформаційну підтримку вакцинації та розповсюдження правдивої інформації про кір і щеплення проти нього. МОЗ України закликає представників усіх медіа об’єднати зусилля, підтримати розповсюдження корисної та правдивої інформації про вакцинацію проти кору та припинити поширення антинаукової або політично вмотивованої брехні про спалах і щеплення, гарантовані державою. Маніпуляції щодо теми вакцинації та гарантованого державою захисту наражають на смертельну небезпеку кожного українця. Крім того, існують окремі категорії громадян, які мають серйозні захворювання імунної системи і через це не можуть отримати щеплення. У цих людей немає іншого захисту, окрім колективного імунітету, за формування якого відповідальний кожен з нас.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) цього року вперше внесла відмову від вакцинації у щорічний список глобальних загроз здоров’ю.

Із 28 грудня 2018 р. до 25 січня 2019 р. на кір в Україні захворіли всього 11 757 людей — 4 876 дорослих та 6 881 дитина. У загальних цифрах найвищі показники захворюваності у Львівській (загалом захворіли 2 112 людей: 724 дорослих та 1 388 дітей), Вінницькій (всього зареєстровано 1 120 хворих: 473 дорослих та 647 дітей), Рівненській (захворіли 1 112 людей: 366 дорослих та 746 дітей), Хмельницькій (загалом там 815 хворих: 448 дорослих та 367 дітей) областях та м. Київ (в столиці захворіла 901 людина: 458 дорослих та 443 дітей). Оперативні дані щодо захворюваності на кір у кожному з регіонів станом на 25.01.2019 можна побачити за посиланням.

Найчастіше хворіють діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно. Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей відповідно до термінів Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики.Якщо ви контактували із хворим на кір, убезпечити чи значно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря — терапевта чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи треба вам зробити щеплення якнайшвидше.

Заяви про начебто пригнічення імунітету через щеплення та підвищені ризики несприятливих наслідків вакцинації проти кору через сезонне підвищення захворюваності на грип чи ГРВІ не мають наукового обґрунтування!

МОЗ України ініціювало надзвичайні заходи для захисту від кору. У січні у Львівській області розпочато фактично спецоперацію для підвищення рівня імунізації дітей від 6 до 18 років, які пропустили планові щеплення з будь-яких причин. Надзвичайні заходи з імунізації дітей, що розпочнуться у школах Львівської області вже у другій половині лютого, заплановано також в інших областях України.

Нині в Україні наявні понад 900 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Докладно, що робить МОЗ України для подолання кору і що може зробити кожен: https://bit.ly/2OFOSG3.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Докладно про кір та вакцинацію проти кору: https://bit.ly/2Dok6Qh.

МОЗ України