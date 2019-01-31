Як ліки стають доступними для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом 2 типу

66% українців знають про програму «Доступні ліки», що забезпечує препаратами людей з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом 2 типу - результати соціологічного опитування від групи «Рейтинг», преведене у жовтні минулого року. А результати опитування від Омнібус Київського міжнародного інституту соціології, що проводилось з листопада до грудня 2018 року, показують, що 63% українців задоволені цією програмою.

Програма “Доступні ліки” працює з квітня 2017 року. За цей час пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму чи діабет 2 типу, отримали ліки за понад 32 млн рецептами на суму понад 1,6 млрд грн.

Нині у програмі - 261 медичний препарат для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, бронхіальної астми, 59 з яких українці можуть отримати безоплатно, інші - з невеликою доплатою. Майже половина препаратів – 117 – іноземного виробництва. Найближчим часом буде затверджено оновлений перелік ліків, що беруть участь у програмі “Доступні ліки”. Очікується, що кількість безоплатних препаратів зросте.

Урядова програма “Доступні ліки” працює в 7 501 аптеках України. Це означає, що кожен третій аптечний заклад відпускає ліки, які пацієнти отримують безоплатно або з невеликою доплатою. 63% пацієнтів задоволені кількістю аптек, що беруть участь у програмі згідно з соціологічним опитуванням від групи «Рейтинг» за 8-21 жовтня, 2018 року.

За перший рік роботи програми українці викликали швидку на 17 тисяч разів менше. Програма стимулює пацієнтів регулярно приймати ліки та відвідувати лікаря. Це суттєво вплинуло на зменшення кількості критичних станів у українців. За рік роботи програми, кількість пацієнтів з нормалізованим цукром у крові при діабеті 2 типу збільшилася на 6,5%. Кількість викликів швидкої допомоги з підозрою на інсульт чи інфаркт зменшилася на 4,2%. Майже на 6% менше українці викликали швидку через приступи бронхіальної астми.

На фінансування програми у 2019 році в бюджеті передбачено 1 млрд грн.

У планах міністерства на цей рік - впровадження електронного рецепту для пацієнтів.

Детальніше про програму: http://moz.gov.ua/dostupni-liki

МОЗ України