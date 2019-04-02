На лікування у закордонних клініках направили 44 людини

31 дорослий і 13 дітей, хвороби яких наразі не лікуються в Україні, найближчим часом отримають необхідне лікування у закордонних клініках за державний кошт. Таке рішення прийняла комісія МОЗ України з питань направлення для лікування за кордоном під час першого засідання у 2019 році.

На лікування 40 пацієнтів буде витрачено близько 115 мільйонів гривень із державного бюджету, а лікування ще 4 пацієнтів буде здійснено за рахунок залишків коштів, що знаходяться на рахунках іноземних клінік (близько 334 тис. дол. США).

За бюджетною програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» Міністерству охорони здоров’я України у Держбюджеті на 2019 рік передбачено майже 690 млн грн.

Нагадаємо, у 2018 році прийнято позитивні рішення та здійснено оплату для лікування 278 українців. Це на 19% більше, ніж 2017 року, і найбільше за всю історію незалежної України. Завдяки зусиллям команди МОЗ України у 2018 році за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» використано понад 653 млн грн, що на 263 млн грн більше, ніж було передбачено у Державному бюджеті на 2018 рік.

Міністерство охорони здоров'я України