Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва блокує доставку життєво необхідних ліків до пацієнтів

Препарати на суму понад 633 млн грн, закуплені за кошти Держбюджету, не можуть бути відправлені у медзаклади. Адже розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра. Так само наразі існує високий ризик зриву закупівельного процесу за кошти 2019 року. Так безвідповідальне рішення суду блокує доступ пацієнтів до ліків, гарантованих державою, і ставить під загрозу здоров’я і життя тисяч українців.

Наразі на складах Державних підприємств “Укрвакцина” та “Укрмедпостач” готуються до розвезення в регіони життєво необхідні препарати за 33 програмами державних закупівель. Серед них - вакцини проти кору, паротиту і краснухи (майже 390 тисяч доз) і поліомієліту (954 тисячі доз). В умовах спалаху кору, який зараз є в Україні, будь-які затримки з поставкою вакцин у регіони неприпустимі! Адже тільки вакцинація може захистити від хвороб, що призводять до тяжких ускладнень і смерті.

Також поки на складах перебувають ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії. Питання доступу пацієнтів до цих ліків часто є питанням життя і смерті. Частина з препаратів дороговартісні, і пацієнти найчастіше не можуть купити їх самостійно. Саме тому так важливо, щоби поставки відбувались за графіком. Право підпису наказів про розподіл ліків та медвиробів у регіони має лише в.о. міністра охорони здоров’я. Через рішення Окружного адміністративного суду м. Києва препарати залишатимуться на складах.

Окрім того, найближчим часом очікуються поставки дороговартісних ліків проти ВІЛ/СНІДу, онкології, гепатиту та інших захворювань. Без в.о. міністра робота з постачання та розвезення ліків заблокована.

Так само під питанням початок закупівельного процесу за кошти Держбюджету 2019 року. МОЗ України у рекордні терміни здійснило підготовку, аби цей процес почався вчасно і пацієнти отримували лікування, гарантоване державою, безперервно. Уже в лютому Міністерство планувало підписання перших угод на закупівлі ліків з міжнародними спеціалізованими організаціями. Однак і цей процес через ухвалу суду може бути відтермінованим, оскільки підписувати договори - це також відповідальність в.о. міністра. Якщо процес укладання договорів із закупівельниками буде зірвано, є серйозний ризик, що тисячі людей залишаться без необхідного лікування, а довіра до державних закупівель, відроджена завдяки ефективності закупівель через міжнародні організації, буде втрачена. Адже вперше за багато років ліків стало більше - не лише на папері, а насправді. Це відзначають лікарі, про це говорять пацієнти. Так, за даними Центру протидії корупції, 90% ліків для онкології наразі закуповуються дешевше, ніж це робило МОЗ України до трансформації державних закупівель. Одну і ту саму вакцину сьогодні міністерство купує через міжнародні організації у 8 разів дешевше, ніж до запровадження закону про закупівлі ліків через міжнародні організації.

Сумнівне необгрунтоване рішення суду, крім усього, може звести нанівець той поступ, який вдалося здійснити. Але головне - в зоні ризику зараз життя тисяч українців, кожне з яких є безцінним.

МОЗ України