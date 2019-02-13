Антифейк МОЗ України про експерименти над українцями й ідеальну систему охорони здоров’я

Наклепи на трансформацію системи охорони здоров’я стали одним із головних пунктів передвиборчої брехні Юлії Тимошенко. Йдеться не про перекручування інформації, а відверту і небезпечну брехню. Конфуз у тому, що ідеали, які кандидатка у президенти вносить у свої передвиборчі обіцянки, вже нині впроваджуються командою МОЗ України, а фейки, які вона розповсюджує щодо нинішнього курсу міністерства, є станом речей, який закріпився, коли при владі була Юлія Тимошенко, і нині викорінюється на всіх рівнях системи охорони здоров’я.

Спростовуємо брехливі тези, які виголосила Юлія Тимошенко під час передвиборчої агітації у Дніпрі 5 лютого:

Фейк: “Так, як побудована система охорони здоров’я, - так не може жити країна. Нам прислали іноземного міністра охорони здоров’я у нас це попробувати. А не можуть вони спочатку поставити експеримент у своїх країнах? А потім приходити і ставити експерименти на інших народах?”

Факт: Доктор Уляна Супрун українка і має українське громадянство. І найголовніше - рішучість і лідерські здібності, аби послідовно і системно руйнувати корупційні схеми в медицині і відбудовувати систему, орієнтовану на інтереси пацієнтів. Саме це аспект є одним із основних аргументів, які змушують корупціонерів при владі і політиків до спротиву, незгоди з усім, маніпуляцій, судових позовів.

Трансформація системи охорони здоров’я, яку зараз впроваджує команда МОЗ України, ґрунтується на доказовій медицині, міжнародному досвіді та механізмах, які успішно працюють у багатьох країнах світу. Наприклад, схожі моделі фінансування в охороні здоров’я успішно працюють в Іспанії та країнах Балтії.

Фейк: “Медична реформа передбачає, що лікарю треба заощаджувати на пацієнтах”.

Факт: Навпаки - зі змінами у фінансуванні пацієнти отримують доступ до насправді безоплатних якісних послуг, лікарі - можливість достойної оплати праці, медзаклади - більше грошей, адже НСЗУ оплачує конкретно надані послуги, право самостійно приймати управлінські рішення, оскільки держава вперше чітко визначила пакет послуг, гарантованих на рівні первинної медичної допомоги.

Фейк: “Коли реформа закінчиться у ‘19 році (в кінці), то тоді всі послуги професійних лікарів мусять робитися з кишень людей по європейським вартостям і протоколам”.

Факт: Суть трансформації охорони здоров’я не полягає у впровадженні платної медицини. Україна розпочала шлях змін від фінансування ліжко-місць та утримання приміщень лікарень до оплати за реально надані медичні послуги за договорами Національною служби здоров’я. Принцип «гроші йдуть за пацієнтом» дозволяє кожному отримувати якісні медичні послуги безоплатно.

Минулого року зміни розпочались на “первинці” - українці отримали можливість вибирати свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, незалежно від місця реєстрації, а медзаклади - отримувати оплати від Національної служби здоров’я за медпослуги для кожного пацієнта, який уклав декларацію з лікарем медзакладу.

З липня 2019 року запрацює програма “Безкоштовна діагностика”: за направленням сімейного лікаря пацієнти насправді безоплатно зможуть проходити декілька видів рентгенів, УЗД, мамографію, ехокардіографію серця, аналізи та інші діагностичні дослідження в будь-якому медзакладі за своїм вибором, який бере участь у програмі.

Разом з Державним бюджетом на 2020 рік цього року народні депутати ухвалять першу в історії програму медичних гарантій, яка включатиме всі види медичної допомоги. Це означає, що з 2020 року зміни розпочнуться на всіх рівнях медичної допомоги. Усі послуги з гарантованого пакету будуть безоплатними для українців та оплачені Національною службою здоров’я.

Це передбачено Законом «Про державні фінансові гарантій медичного обслуговування населення».

Фейк: “Прийняли закон в Парламенті про телемедицину. Телемедицина - прекрасно: літня людина в селі спокійно візьме свій Айфон або Айпад, спокійно, невимушено приєднається до широкополосного швидкісного інтернету в селі. (...) А потім людина по цьому закону мусить зв’язатися, літня людина в селі, хвора, мусить по Скайпу зв’язатися з районною лікарнею”.

Факт: Телемедицина - це не про зв’язок пацієнта і лікаря, а про зв’язок лікарів між собою. Тобто фахівець у селі може оперативно передати дані про стан здоров’я пацієнта в вузькопрофільним фахівцям із обласної лікарів, переслати кардіограму чи інші результати обстежень і швидко отримати відповідь.

Фейк: “Ми з вами зробимо нормальну страхову медицину”

Факт: Цей процес уже триває. Система оплати основних послуг через Національну службу здоров’я України, що працює вже зараз на рівні первинної медичної допомоги, - це перший рівень державного медичного страхування. У 2020 році має запрацювати у повному обсязі державне страхування через Національну службу здоров’я, яка забезпечить кожній людині в Україні гарантоване покриття основних медичних послуг первинної, спеціалізованої амбулаторної і стаціонарної, екстреної допомоги і реабілітації із загальних податків, які сплачує кожен в Україні (ПДВ, акцизи тощо). Лише після цього наступним етапом може стати розвиток добровільного медичного страхування як невід’ємної частини нової системи охорони здоров’я.

МОЗ України