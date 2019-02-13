За тиждень на кір захворіли ще понад 3 тисячі українців - лише вакцинація захистить вас від цієї хвороби

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 6-го тижня 2019 року на кір захворіли 3 142 людини — 1 472 дорослих та 1 670 дітей, що на 7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

За минулий тиждень від ускладнень кору помер один дорослий українець. Також стало відомо про ще один летальний випадок кору 9 лютого - хвороба забрала життя 18-річного студента. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже 8 людей, серед яких дві дитини. У 2018 році кір забрав 16 життів.

Загалом із 28 грудня 2018 р. до 8 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 18 170 людей — 7 808 дорослих та 10 362 дитини. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 3 703 людини: 1 039 дорослих та 2 034 дитини), Вінницькій (1 660: 713 дорослих та 947 дітей), Рівненській (1 636: 540 дорослих та 1 096 дітей), Хмельницькій (1 299: 600 дорослі та 699 дітей) областях та м. Київ (1 508 людей: 835 дорослих та 673 дитини).

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей за Календарем щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики. Якщо ви контактували із хворим на кір, убезпечити чи істотно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря — терапевта, педіатра чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи треба вам зробити щеплення якнайшвидше.

Заяви про начебто пригнічення імунітету через щеплення та підвищені ризики ускладнень після вакцинації проти кору під час сезону грипу не мають наукового обґрунтування! МОЗ України закликає представників усіх медіа об’єднати зусилля, підтримати розповсюдження корисної та правдивої інформації про вакцинацію проти кору та припинити поширення антинаукової чи політично вмотивованої брехні про спалах і щеплення. Маніпуляції щодо теми вакцинації та гарантованих державою вакцин наражають на смертельну небезпеку кожного українця. Крім особистого захисту від смертельно небезпечної хвороби, вакцинація забезпечує захист і тим, хто не може отримати щеплення через постійні або тимчасові протипоказання, — завдяки колективному імунітету (коли щонайменше 95% населення навколо них вакциновано).

МОЗ України ініціювало надзвичайні заходи для захисту від кору. У січні у Львівській області розпочато фактично спецоперацію для підвищення охоплення імунізацією дітей від 6 до 18 років, які пропустили планові щеплення з будь-яких причин. Надзвичайні заходи з імунізації дітей, що розпочнуться у Львівській області вже у другій половині лютого, заплановано також в інших областях України. Таки дії вже підтримали у Вінниці, яка постійно займає друге місце по захворюваності на кір серед регіонів України. За рішенням Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації у Вінницькій області розпочато заходи, щоб зупинити поширення кору. За згодою батьків діти отримують пропущені щеплення у школах і дитячих садках, а студентів спрямовують щепитися до центрів первинної медико-санітарної допомоги міста керівники університетів.

Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Зверніть увагу, що зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, можна ЛИШЕ у комунальних (які часто називають «державними») закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. Це ті ЗОЗ, де працюють сімейні лікарі, терапевти й педіатри.

Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Докладно, що робить МОЗ України для подолання кору і що може зробити кожен: https://bit.ly/2OFOSG3.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

МОЗ України