Ще понад три тисячі українців захворіли на кір минулого тижня — захистити від хвороби може лише вакцинація

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 7-го тижня 2019 р. на кір захворіли 3 264 людини — 1 545 дорослих та 1 719 дітей. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Як вже повідомлялось, минулого тижня помер один українець — недуга забрала життя 18-річного студента. Відомості про його щеплення відсутні, але відомо про супутнє захворювання, що спричинило тяжкі ускладнення від кору. МОЗ України висловлює співчуття рідним та нагадує про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутні стани.

Загалом цього року померло вже вісім людей, серед яких дві дитини. У 2018 р. кір забрав 16 життів.

Найбільше хворіють на кір саме в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Загалом із 28 грудня 2018 р. до 8 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 21 355 людей — 9 304 дорослих та 12 051 дитини. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 3 446 людини: 1 152 дорослих та 2 294 дитини), Рівненській (1 927: 661 дорослих та 1 266 дітей), Вінницькій (1 901: 826 дорослих та 1 075 дітей), Хмельницькій (1 542: 834 дорослих та 708 дітей) областях і м. Київ (1 791 людей: 1 007 дорослих та 784 дитини).

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей за Календарем щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

У 2019 році МОЗ України ініціював надзвичайні заходи для захисту від кору задля підвищення рівня охоплення щепленнями. 3-го січня, після позачергового засідання Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської ОДА (ТЕБ та НС) було розпочато фактично спецоперацію для підвищення рівня імунізації дітей віком від 6 до 18 років та захисту всієї області від розповсюдження цього небезпечного захворювання.

Сьогодні, 18 лютого, розпочався етап вакцинації школярів Львівської області: майже 50 тисяч дітей отримають щеплення — захист від кору. Обов’язкова умова — згода від батьків. Тож наголошуємо на необхідності забезпечити вакцинацію вашої дитини та не пропустити можливість це зробити у зручний для вас спосіб: школярі зможуть організовано отримати щеплення в амбулаторіях, а також працюватимуть мобільні бригади. Подібні заходи були ініційовані також керівництвом Вінницької області.

Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики.

В Україні достатньо якісної та ефективної вакцини КПК, що захищає від кору і важких ускладнень. Із початку цього року в регіонах України використано 187 984 дози вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Понад 60 000 з них — лише за перший тиждень лютого.

Якщо ви контактували із хворим на кір, убезпечити або істотно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря — терапевта, педіатра, сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи треба вам зробити щеплення якнайшвидше.

Заяви про начебто пригнічення імунітету через щеплення та підвищені ризики ускладнень після вакцинації проти кору під час сезону грипу не мають наукового обґрунтування! МОЗ України закликає представників усіх медіа об’єднати зусилля, підтримати розповсюдження корисної та правдивої інформації про вакцинацію проти кору та припинити поширення антинаукової чи політично вмотивованої брехні про спалах і щеплення. Маніпуляції щодо теми вакцинації та гарантованих державою вакцин наражають на смертельну небезпеку кожного українця. Крім особистого захисту від смертельно небезпечної хвороби, вакцинація забезпечує захист і тим, хто не може отримати щеплення через постійні або тимчасові протипоказання, — завдяки колективному імунітету (коли щонайменше 95% населення навколо них вакциновано).

Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Зверніть увагу, що зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, можна ЛИШЕ у комунальних (які часто називають «державними») закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. Це ті ЗОЗ, де працюють сімейні лікарі, терапевти й педіатри.

Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Докладно, що робить МОЗ України для подолання кору і що може зробити кожен: https://bit.ly/2OFOSG3.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Докладно про кір та вакцинацію проти кору: https://bit.ly/2Dok6Qh.

МОЗ України