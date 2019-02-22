Які зміни чекають на урядову програму «Доступні ліки» у 2019 році

Відповідно до Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» громадяни України з 2020 року отримуватимуть гарантований, тобто на 100% оплачений державою, пакет медичних послуг та лікарських засобів. Згідно із Законом єдиним замовником медичних послуг і платником за їх якісне надання виступає Національна служба здоров’я України.

Уже з квітня 2019 року до НСЗУ перейде на адміністрування урядової програми «Доступні ліки». Найближчим часом буде прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання реімбурсації», яка регулюватиме роботу програми реімбурсації, тобто відшкодування державою вартості лікарських засобів для лікування трьох соціально-важливих груп захворювань: серцево-судинних, бронхіальної астми і цукрового діабету ІІ типу. Програму реімбурсації лікарських засобів було впроваджено у 2017 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та підвищення доступності ліків. За програмою можна отримати 258 препаратів, із них 64 — безоплатно.

З переходом програми «Доступні ліки» в адміністрування НСЗУ відшкодування вартості лікарських засобів буде відбуватися за принципом «гроші йдуть за пацієнтом в аптеку».

Що зміниться для аптек, лікарів та пацієнтів

НСЗУ стане єдиним платником за програмою. Як НСЗУ зараз укладає договори з медичними закладами первинної ланки, так укладатиме їх із аптеками. Правила укладання будуть прозорими і єдиними для всіх. Усі аптеки, які виконають певний набір вимог, зможуть укласти договір з НСЗУ про реімбурсацію. Лікар випише рецепт, аптека відпустить препарат пацієнтові, а НСЗУ відшкодує гроші за договором безпосередньо аптеці.

Усі процеси, реєстрація аптеки в електронній системі охорони здоров’я, укладання договору та відпуск електронних рецептів відбуватимуться в електронній формі.

Усі ліки за програмою будуть виписуватися за допомогою електронного рецепта, який можна буде відпустити в будь-якій аптеці, що має договір із НСЗУ, незалежно від місця проживання пацієнта і місця роботи лікаря.

Очікується, що перший електронний рецепт за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» буде виписано орієнтовно 1 квітня, а з квітня 2019 року за таким рецептом можна буде отримати ліки в будь-якій аптеці, яка уклала договір з НСЗУ.

Що потрібно знати керівникам медичних закладів та лікарям для успішної роботи за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки»

Електронні рецепти на «Доступні ліки» матимуть право виписувати лікарі «первинки» – сімейні лікарі, педіатри й терапевти.

Кожен лікар повинен мати на своєму робочому місці комп’ютер з підключенням до Інтернету та відповідним програмним забезпеченням для виписування електронних рецептів (про це мають подбати керівники медичних закладів).

Лікар повинен мати навички роботи з програмним забезпеченням для виписування електронних рецептів уже в березні цього року.

Функціонал електронного рецепта буде простим і дозволить мінімізувати ризик помилки при виборі препарату й дозування. Після успішного відпрацювання нових правил та механізму реалізації планується у 2021 році розширити програму реімбурсації «Доступні ліки» з тим, щоб більше пацієнтів, які живуть зі складними захворюваннями, мали стабільний доступ до необхідних ліків, оплачених Національною службою здоров’я України.

Міністерство охорони здоров'я України