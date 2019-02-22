Мережа сільської первинної медицини налічує 4223 амбулаторії

Сьогодні в країні впроваджується мейнстримова реформа – децентралізація. Вона підсилює наші громади, сприяє розвитку сільських територій та дає нову якість життя. І ініціатива Президента України з розвитку сільської медицини тут є ключовою. Адже медична послуга – базова та найголовніша для людини. На цьому під час відвідування новозбудованої сільської амбулаторії у селі Забороль на Рівненщині наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Розбудова Нового освітнього простору, нових амбулаторій в сільській місцевості, яскраві дитячі майданчики – це ключові елементи, які створюють якість життя для української молоді, роблять їх освіченими і захищеними. З іншого боку, у нас є люди поважного віку, які також потребують уваги і допомоги від держави і, найголовніше – доступної медичної послуги. Будівництво нових амбулаторій в сільській місцевості, завдяки ініціативі Президента, дійсно наблизила послугу до людей. Наразі в Україні будується 517 нових амбулаторій. Всього мережа сільської первинної медичної допомоги, яку ми сформували відповідно до Методики, налічує – 4223 амбулаторій», – зазначив Геннадій Зубко.

Сьогодні Рівненщина за темпами будівництва нових сільських амбулаторій у трійці лідерів серед областей. Тут будується 34 нових амбулаторій. Одну вже введено в експлуатацію у лютому 2019 року. Ще 14 заплановано в березні і 19 до червня 2019 року.

Рівненська область – серед пілотних регіонів, де впроваджується телемедицина. Так, у с. Забороль в новозбудованій амбулаторії вже розпочали тестувати новітню технологію. Відтепер мешканцям невеличкого села не треба їхати за десятки кілометрів до району чи області за консультацією. Лікар на місці зможе зв’язатися з вузькопрофільним спеціалістом другого рівня з обласної лікарні та надати якісну медичну допомогу.

Після запуску телемедицини, на думку Віце-прем’єр-міністра, медична послуга стане ще якіснішою. «Сімейні лікарі в громадах матимуть змогу зв’язатися з вузькопрофільним спеціалістом – кардіологом, пульмонологом, дерматологом, ендокринологом з обласної лікарні. Додатково в перелік консультацій також буде включена й педіатрія. Такий механізм запустить більш ефективне надання медичної послуги», – підкреслив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, новозбудована Заборольська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини була реорганізована з ФАП. Територія її обслуговування – 10 км. Це п’ять населених пунктів Рівненської області – Забороль, Решуцьк, Кустин, Боянівка і Сергіївка з населенням 3273 особи.

Служба Віце-прем'єр-міністра України