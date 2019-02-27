Програма «Доступні ліки» буде розширюватися, – Прем’єр-міністр

Започаткована у квітні 2017 року урядова програма «Доступні ліки», яка пропонує безкоштовні або з невеликою доплатою ліки від діабету, астми та серцевих захворювань, буде продовжена і розширена. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Він пригадав, що подібні програми намагалися запровадити і раніше, але тільки цей Уряд так вибудував систему, що вона зараз працює чітко і стабільно.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за майже два роки за програмою виписано понад 33 млн рецептів на загальну суму 1,7 млрд грн. Кількість «програмних» препаратів зросла на 64% – до 258 найменувань. А кількість аптек, які працюють по програмі, сягнула 6000.

«Ми вперше створили реальну систему забезпечення українців безкоштовними ліками», - сказав Володимир Гройсман.

Він анонсував новий етап програми – запровадження електронного рецепта, який дозволить отримувати ліки без прив’язки до місця проживання пацієнта. Окрім того, адмініструванням програми опікуватиметься Національна служба здоров’я України, яка зарекомендувала себе як надійний платник і тепер має стати ще й надійним контролером якості послуг та якості препаратів.

«Будемо далі розширювати програму «Доступні ліки». Ліків буде більше, а їх спектр ширше. Доступність до ліків буде незалежно від місця проживання», - сказав Володимир Гройс

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