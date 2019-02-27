Уряд розглядає можливість організації доставки ліків у сільську місцевість, – Олександр Саєнко

Уряд України розглядає можливість організації доставки ліків у сільську місцевість, в тому числі поштою, що є світовою практикою, повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.

«Треба додатково опрацювати це питання для того, щоб у сільській місцевості, там де немає аптек, забезпечити населення ліками», – сказав він під час обговорення подальшого впровадження програми «Доступні ліки» на засіданні Уряду 27 лютого.

Він додав, що доставка поштою може застосовуватись до низки препаратів, які не потребують спеціального температурного режиму.

Олександр Саєнко також підкреслив важливість посилення контролю якості ліків.

«З 1 січня 2019 року громадяни отримали можливість пред'являти претензію, повертати ліки в аптечних закладах, що дуже важливо, але ми маємо подумати про подальший контроль якості ліків. Це робиться для того, щоб мінімізувати випадки, коли в мережах або при імпорті з’являються неякісні ліки», – повідомив він.

Олександр Саєнко також нагадав, що з 1 квітня 2019 року відповідальною за програму «Доступні ліки» буде новостворена Національна служба здоров’я.

«Дуже важливо, щоб ми плавно перейшли до цього, зокрема в регіонах, щоб люди не відчули, що змінюється відповідальний виконавець цієї програми, щоб ми дотримувались такого графіка, як зараз, коли немає проблем з доступністю ліків, коштами районних бюджетів», – наголосив Міністр.

Служба Міністра Кабінету Міністрів України