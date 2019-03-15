Як і коли почне працювати електронна медична картка в Україні

З 1 березня в Україні в тестовому режимі запрацювала електронна медична картка в електронній системі охорони здоров’я.

Працювати з електронною медичною картою розпочинають сімейні лікарі, терапевти та педіатри тих медзакладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я та мають контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Наразі таких закладів первинної медичної допомоги — 1 216.

Електронна медкарта буде автоматично доступна у системі лікарю первинки для кожного з пацієнтів, з яким підписана декларація. На першому етапі вносити інформацію про візити пацієнтів до електронної медичної карти лікарі будуть в тестовому режимі.

Пацієнту не потрібно додатково реєструватися для того, щоб інформація про візити до його сімейного лікаря, терапевта або педіатра, починаючи з березня фіксувалася в електронній системі охорони здоров’ я. Якщо ви ще не обрали свого лікаря, саме час це зробити. Адже трансформація системи охорони здоров’я триває і все більше інструментів переходять в електронний формат. Наприклад, у квітні ліки за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

“Ми неодноразово говорили про те, що кожна зміна в медичній системі буде супроводжуватися відповідним електронними інструментами. Минулого року ми принципово запустили підписання декларацій з лікарем лише в електронній системі охорони здоров’я. Так само у системі НСЗУ укладає договори та на основі електронних даних оплачує послуги закладам первинки. На сьогодні 92% закладів первинки обладнали комп’ютерами всі робочі місця сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. До кінця квітня ще 5% закладів зробить це. Отже, ми готові до наступного етапу змін — впровадження електронної медичної карти та електронного рецепту на «Доступні ліки»”, — говорить заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

У березні лікарі первинки розпочнуть працювати тільки з базовим функціоналом електронної медичної картки. На першому етапі до системи будуть вносити лише дані про звернення пацієнтів з використанням сучасної міжнародної класифікації кодування ICPC-2.

Зараз пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку, але у планах є і запуск персонального кабінету пацієнта. За необхідності лікар зможе роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок, де міститиметься причина звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.

Як буде розвиватися електронна медична карта

Поступово буде реалізований функціонал, який дозволить вносити до системи всі необхідні дані про пацієнта та формувати повноцінну електронну медичну картку. Паралельно з цим електронні записи почнуть заміняти паперові форми.

З квітня 2019 року в електронній системі охорони здоров’я з’явиться можливість виписувати електронні рецепти через електронну систему охорони здоров’я.

З другої половини 2019 року записи в електронній медкартці зможуть робити спеціалісти лабораторій, поліклінік та консультативно-діагностичних центрів, які розпочнуть працювати з Національною службою здоров’я за програмою «Безкоштовна діагностика».

З 2020 року в електронну медкартку зможуть вносити інформацію лікарні.

МОЗ України