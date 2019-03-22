Як МОЗ регулюватиме ціни на ліки з Нацпереліку

Для лікарських засобів з Нацпереліку, що найчастіше приймають українці, Міністерство встановить граничні ціни. Ця максимально допустима ціна залежатиме від цін на діючу речовину в сусідніх країнах. Подібна модель регулювання цін на ліки вже працює у програмі “Доступні ліки” і дає позитивні результати. Про це повідомив профільний заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик у рамках панельної дискусії Українського фармацевтичного конгресу.

“Ми постійно моніторимо, як політика Нацпереліку реалізується по всій Україні. Ми бачимо як позитивні, так і окремі негативні тенденції. Обсяги закупівель життєво необхідних ліків у медзакладах зростають. Відповідно знижуються і витрати з кишень пацієнтів. З негативу – на деякі лікарські засоби з Нацпереліку фармвиробники необґрунтовано завищують ціни. Отже, очевидно, що ця ситуація потребує регулювання державою цін на такі препарати”, – зазначив Роман Ілик.

У Національному переліку є дуже популярні препарати. Їх близько 60 з 427, і вони в грошовому вимірі становлять близько 80% від загального обсягу закупівель у регіонах. Експерти переконані, що запровадження регулювання саме на ці препарати дозволить медзакладам заощаджувати кошти, купувати більше потрібних ліків з Нацпереліку та поза ним. Таким чином, пацієнти отримають ще більше безоплатних ліків під час лікування в стаціонарі.

Ціни на 23 діючі речовини вже регулюються через урядову програму реімбурсації “Доступні ліки”. Для ще 30 препаратів МОЗ України планує вже в цьому році запровадити цінове регулювання за моделлю референтного ціноутворення (порівняння цін на ліки в 5 сусідніх країнах).

Обмеження цін на лікарські засоби буде діяти на закупівлі ліків закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти. Модель зовнішнього реферування застосовуватиметься для тих лікарських засобів, ціна на які в Україні вища, ніж ціни в референтних країнах, і за якими обсяги продажів за рік становлять більше ніж 5 млн грн.

На відміну від моделі реферування, що застосовується для встановлення граничної ціни в програмі реімбурсації “Доступні ліки”, гранична ціна на ліки з Нацпереліку встановлюватиметься на основі середньої (медіанної) ціни трьох найменших значень з п’яти країн, в яких фахівці порівнюватимуть такі ціни.

Додатково буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0,8 для корекції ціни на рівень доходу і платоспроможності в Україні. Така методика застосування корекції на рівень доходу та понижуючого коефіцієнта рекомендована ВООЗ для країн, що мають нижчий рівень доходів громадян, ніж у країнах, які беруться для порівняння цін.

Нагадаємо країни для порівняння цін – це Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та Латвія.

Міністерство охорони здоров'я України