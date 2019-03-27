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МОЗ наголошує – пацієнт має право: Як оскаржити неправомірне рішення і отримати відшкодування

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Кожен пацієнт має право оскаржити неправомірне рішення і отримати компенсацію, якщо його здоров’ю заподіяно шкоди. Відповідачем завжди є роботодавець – заклад охорони здоров’я чи лікар-ФОП.

Міністерство охорони здоров’я інформує докладно, куди звертатися, якщо права пацієнта порушують, і які моменти варто врахувати.

Коли і куди скаржитися на неправомірні рішення чи дії медичних працівників, як отримати компенсацію шкоди, заподіяної здоров'ю, на ці та інші питання відповіді читайте на сайті МОЗ.

МОЗ України

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