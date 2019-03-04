МОЗ регулюватиме ціни на ліки з Нацпереліку. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України сьогодні, 3 квітня. Міністерство охорони здоров’я з 1 липня встановлюватиме граничні ціни для лікарських засобів, що найчастіше приймають українці.

Що це дасть

Національний перелік основних лікарських засобів, за яким першою чергою закуповують препарати лікарні, складається з 427 препаратів з доведеною ефективністю. Близько 60 з них – популярні ліки, якими найчастіше користуються українці. У грошовому вимірі вони становлять близько 80% від загального обсягу закупівель у регіонах. Запровадження державного регулювання цін на популярні препарати за попередніми підрахунками допоможе заощадити близько 214 млн грн. За ці кошти медзаклади зможуть купити більше потрібних ліків з Нацпереліку. Від цього виграють пацієнти – вони отримають ще більше безоплатних ліків під час лікування в стаціонарі.

Як це працюватиме

Регулювання цін відбуватиметься за моделлю референтного ціноутворення. Тобто порівнюються ціни на ліки 5 сусідніх країн (Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та Латвії) і визначається ціна, яка не перевищує ці показники.

Таке обмеження цін діятиме на закупівлі ліків закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти. Воно застосовується лише для тих лікарських засобів, ціна на які в Україні вища, ніж ціни в референтних країнах, і за якими обсяги продажів за рік становлять більше ніж 5 млн грн. Референтна ціна розраховується для міжнародних непатентованих назв.

Подібне регулювання цін на 23 діючі речовини діє у програмі “Доступні ліки”. Але на відміну від моделі реферування, що застосовується для встановлення граничної ціни в програмі реімбурсації “Доступні ліки”, гранична ціна на ліки з Нацпереліку встановлюватиметься на основі середньої ціни трьох найменших значень з п’яти країн, в яких фахівці порівнюватимуть такі ціни.

Також для корекції ціни додатково буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0,8 (згідно з рекомендаціями ВООЗ). Адже рівень доходу і платоспроможності в Україні нижче, ніж у країнах, які беруться для порівняння цін.

Як буде впроваджуватись підхід регулювання цін

На першому етапі держава регулюватиме ціни на ліки, витрати на які склали більш ніж 5 млн грн державних коштів (за даними Prozorro).

Якщо ціна в Україні нижча за ціну в референтних країнах, спрацьовує ринковий механізм регуляції цін – референтна (гранична) ціна не встановлюється. Референтна ціна буде встановлена як гранична лише для тих МНН та форм випуску, ціна на які в Україні (за даними Prozorro) вища за референтну.

Перелік МНН, до яких застосовуватиметься реферування, оновлюватиметься один раз на рік для застосування впродовж бюджетного року.

Як регулюватимуться ціни на ліки в аптеках

Для роздрібної торгівлі ліками з Нацпереліку МОЗ України також вводить цінове регулювання, але через інший механізм. Механізм регресивних націнок. Він допоможе позбутися негативного явища, коли працівники аптек навмисно переконують придбати найдорожчі ліки з-поміж усіх аналогів.

Механізм регресивних націнок передбачає, що чим дорожча буде вартість препарату, тим менший відсоток надбавки зможе встановити на нього аптека.

Якщо вартість препарату до 100 грн – максимальна торговельна надбавка може складати 25%. За умови вартості упаковки препарату від 100 до 500 грн – надбавка на рівні 20%. Від 500 до 1000 – 15%. Понад 1000 грн за упаковку лікарського засобу – максимальна торговельна надбавка має не перевищувати 10%.

Міністерство охорони здоров'я України