Медичну допомогу отримають всі: пацієнти з деклараціями і без

З квітня всі заклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри та які мають контракт з НСЗУ, перейдуть на більш ефективну модель фінансування за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”. Відповідну постанову Уряд ухвалив на засіданні 3 квітня 2019 року.

Що це змінює для пацієнтів?

Усі, хто звернувся до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, отримають медичну допомогу.

Якщо пацієнтові потрібен плановий огляд, електронний рецепт на “Доступні ліки” або інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар зможе його прийняти та укласти з ним декларацію одразу на прийомі. Або якщо у нього вже достатня кількість пацієнтів — порадити укласти декларацію з іншим лікарем його Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).

Детальну інформацію про найближчий до вас заклад первинної медичної допомоги, кількість лікарів та кількість декларацій дивіться на сайті Національної служби здоров’я.

У випадку невідкладного стану пацієнтам, які не обрали свого лікаря або знаходяться у відпустці чи відрядженні, сімейний лікар, терапевт або педіатр надасть безоплатно медичну допомогу. Це регламентується наказом МОЗ №503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу».

Щоб отримати повний перелік послуг у вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, гарантовано оплачений Національною службою здоров’я, потрібно обрати свого лікаря та підписати з ним декларацію.

Кінцевого терміну підписання декларації не існує. Декларацію з обраним сімейним лікарем, терапевтом або педіатром можна підписати під час планового візиту у будь-який час.

Чи приїжджає екстрена медична допомога, якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки?

Екстрена медична допомога приїжджатиме на виклики до всіх пацієнтів, яким потрібна медична допомога, незалежно від того, підписана декларація з сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи ні.

Як зміниться фінансування для закладів первинки?

У квітні в медичних закладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри, завершиться перехідний період на нову модель фінансування за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”. Це означає, що з 1 квітня Національна служба здоров’я буде оплачувати медичним закладам, що надають первинну медичну допомогу, медичні послуги, надані пацієнтам, які підписали декларації з лікарями цього медзакладу.

Міністерство охорони здоров'я України