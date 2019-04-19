Оновлено формат урядової програми «Доступні ліки»

У рамках трансформації галузі охорони здоров’я у квітні 2017 року запроваджено новий принцип забезпечення пацієнтів ліками - урядову програму «Доступні ліки». Міністерство охорони здоров’я України обрало три напрямки захворювань, лікування яких у країні є пріоритетом і які добре лікуються амбулаторно, та розробило і запровадило для них модель реімбурсації. Завдяки цьому пацієнти, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та бронхіальну астму, отримують ефективні лікарські засоби за рецептом безоплатно або з незначною доплатою та лікуються із постійним супроводом лікаря.

За інформацією МОЗ України, за цей час пацієнти із зазначеним переліком захворювань отримали ліки за 35 млн рецептів на суму понад 1,8 млрд грн.

1 лютого 2019 року МОЗ України затвердило оновлену редакцію реєстру препаратів програми «Доступні ліки».

До оновленого реєстру ліків увійшли 258 препаратів, 64 з яких пацієнти зможуть отримувати безоплатно, інші – з невеликою доплатою. Найдешевший препарат, який на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 гривні, найдорожчий – 898,22 гривні.

Крім того, з 1 квітня 2019 року урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» переходить в адміністрування Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Перехід програми «Доступні ліки» до НСЗУ дозволить пацієнтам отримувати ліки у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості, де цей рецепт був виданий. Відтак, програма стане ще доступнішою для пацієнтів.

Ще одне нововведення – з квітня ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я. Отримати електронний рецепт можна лише у лікаря, з яким у пацієнта підписана декларація. Якщо пацієнт не обрав свого лікаря, декларацію можна підписати під час найближчого візиту до лікаря і одразу ж отримати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки».

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України Держпродспоживслужба продовжує роботу зі здійснення моніторингу застосування державних регульованих цін на лікарські засоби в рамках урядової програми «Доступні ліки».

За І квартал 2019 року працівники підрозділів контролю за регульованими цінами головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м. Києві опрацювали інформацію від 3,7 тис. аптечних закладів, проаналізували понад 724 тис. цін на лікарські засоби з питань дотримання вимог законодавства у сфері ціноутворення.

Під час ретельного аналізу інформації, отриманої від аптечних закладів, здійснюється контроль за правильністю застосування суб’єктами господарювання граничних оптово-відпускних цін, а також граничних оптових та роздрібних надбавок до цін на ліки, вартість яких підлягає відшкодуванню з бюджету.

За результатами аналізу при виявленні випадків завищення суб’єктами господарювання граничних оптових та роздрібних надбавок надаються рекомендації щодо усунення порушень.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів