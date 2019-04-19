МОЗ: 15 тисяч доз вакцини проти сказу готуються до відправлення в регіони

Україна закупила понад 93 тисяч доз вакцин для профілактики сказу. Перша партія 15 тисяч доз вже прибула на склад і готується до відправлення в регіони.

Першими вакцини для профілактики сказу отримають Львівська і Тернопільська області - 956 і 375 доз відповідно поїхали у ці регіони сьогодні. З початку наступного тижня антирабічні вакцини відправлять в усі області країни відповідно до розподілу (Наказ МОЗ України №865 від 17.04.2019):

№ п/п Адміністративно-територіальні одиниці ВЕРОРАБ / VERORAB Вакцина Антирабічна інактивована суха по 1 флакону з порошком (1 доза) та 1 попередньо заповненому шприцу (0,5 мл), що містить розчинник (0,4% розчин натрію хлориду), в картонній упаковці. Санофі Пастер C.A., Франція кількість доз/кількість флаконів 1 2 3 4 1 Вінницька 569 569 2 Волинська 429 429 3 Дніпропетровська 1 156 1 156 4 Донецька 1 120 1 120 5 Житомирська 464 464 6 Закарпатська 522 522 7 Запорізька 604 604 8 Івано-Франківська 520 520 9 Київська 665 665 10 Кіровоградська 337 337 11 Луганська 515 515 12 Львівська 956 956 13 Миколаївська 407 407 14 Одеська 917 917 15 Полтавська 487 487 16 Рівненська 500 500 17 Сумська 362 362 18 Тернопільська 375 375 19 Харківська 929 929 20 Херсонська 389 389 21 Хмельницька 467 467 22 Черкаська 417 417 23 Чернівецька 352 352 24 Чернігівська 342 342 25 Місто Київ 1 199 1 199 Всього 15 000 15 000

Антирабічні вакцини, що призначені для профілактики та лікування сказу у дітей та дорослих, закуплені та доставлені агенцією Crown Agents за кошти Державного бюджету. Ці вакцини вироблені у Франції у повній відповідності з вимогами GMP (Належної виробничої практики) та специфікаціями в реєстраційному посвідченні країни-імпортера.

Термін придатності доставлених вакцин для профілактики сказу - 30 квітня 2021 року. Обрані Crown Agents постачальники жорстко контролювали виконання всіх необхідних умов щодо транспортування вакцин та забезпечили постачання вакцин з максимально можливим строком придатності.

Загалом Crown Agents придбали для МОЗ України 93 081 вакцин для профілактики сказу за кошти Держбюджету. Наступні партії вакцин будуть доставлені впродовж року.

Перевірити наявність вакцин у регіонах можна в таблиці.

Нагадаємо, що сказ – це гостра інфекційна хвороба, що вражає центральну нервову систему. Джерелом вірусу сказу є різні хижі та домашні тварини. Вірус передається від хворих тварин через укус або ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Тому антирабічну вакцину застосовують для первинної імунізації людей, які були в контакті або були вкушені скаженими, підозрілими на сказ або невідомими тваринами. Подальша ревакцинація проводиться згідно зі схемою лікувально-профілактичної імунізації.

Також антирабічною вакциною проводять профілактичну імунізацію людям, робота яких пов'язана з ризиком зараження: співробітникам лабораторій, які працюють з вуличним вірусом сказу, ветеринарам, мисливцям, лісникам та ін.

МОЗ України