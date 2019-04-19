19. 04. 2019
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МОЗ: 15 тисяч доз вакцини проти сказу готуються до відправлення в регіони

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Україна закупила понад 93 тисяч доз вакцин для профілактики сказу. Перша партія 15 тисяч доз вже прибула на склад і готується до відправлення в регіони.

Першими вакцини для профілактики сказу отримають Львівська і Тернопільська області - 956 і 375 доз відповідно поїхали у ці регіони сьогодні. З початку наступного тижня антирабічні вакцини відправлять в усі області країни відповідно до розподілу (Наказ МОЗ України №865 від 17.04.2019):

п/п

 Адміністративно-територіальні одиниці

ВЕРОРАБ / VERORAB Вакцина Антирабічна інактивована суха по 1 флакону з порошком (1 доза) та 1 попередньо заповненому шприцу (0,5 мл), що містить розчинник (0,4% розчин натрію хлориду), в картонній упаковці. Санофі Пастер C.A., Франція 

кількість доз/кількість флаконів 

1

2

3

4

1

Вінницька

569

569

2

Волинська

429

429

3

Дніпропетровська

1 156

1 156

4

Донецька

1 120

1 120

5

Житомирська

464

464

6

Закарпатська

522

522

7

Запорізька

604

604

8

Івано-Франківська

520

520

9

Київська

665

665

10

Кіровоградська

337

337

11

Луганська

515

515

12

Львівська

956

956

13

Миколаївська

407

407

14

Одеська

917

917

15

Полтавська

487

487

16

Рівненська

500

500

17

Сумська

362

362

18

Тернопільська

375

375

19

Харківська

929

929

20

Херсонська

389

389

21

Хмельницька

467

467

22

Черкаська

417

417

23

Чернівецька

352

352

24

Чернігівська

342

342

25

Місто Київ

1 199

1 199

Всього

15 000

15 000

Антирабічні вакцини, що призначені для профілактики та лікування сказу у дітей та дорослих, закуплені та доставлені агенцією Crown Agents за кошти Державного бюджету. Ці вакцини вироблені у Франції у повній відповідності з вимогами GMP (Належної виробничої практики) та специфікаціями в реєстраційному посвідченні країни-імпортера.

Термін придатності доставлених вакцин для профілактики сказу - 30 квітня 2021 року. Обрані Crown Agents постачальники жорстко контролювали виконання всіх необхідних умов щодо транспортування вакцин та забезпечили постачання вакцин з максимально можливим строком придатності.

Загалом Crown Agents придбали для МОЗ України 93 081 вакцин для профілактики сказу за кошти Держбюджету. Наступні партії вакцин будуть доставлені впродовж року.

Перевірити наявність вакцин у регіонах можна в таблиці.

Нагадаємо, що сказ – це гостра інфекційна хвороба, що вражає центральну нервову систему. Джерелом вірусу сказу є різні хижі та домашні тварини. Вірус передається від хворих тварин через укус або ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Тому антирабічну вакцину застосовують для первинної імунізації людей, які були в контакті або були вкушені скаженими, підозрілими на сказ або невідомими тваринами. Подальша ревакцинація проводиться згідно зі схемою лікувально-профілактичної імунізації.

Також антирабічною вакциною проводять профілактичну імунізацію людям, робота яких пов'язана з ризиком зараження: співробітникам лабораторій, які працюють з вуличним вірусом сказу, ветеринарам, мисливцям, лісникам та ін.

МОЗ України

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