МОЗ: 15 тисяч доз вакцини проти сказу готуються до відправлення в регіони

Україна закупила понад 93 тисяч доз вакцин для профілактики сказу. Перша партія 15 тисяч доз вже прибула на склад і готується до відправлення в регіони.
Першими вакцини для профілактики сказу отримають Львівська і Тернопільська області - 956 і 375 доз відповідно поїхали у ці регіони сьогодні. З початку наступного тижня антирабічні вакцини відправлять в усі області країни відповідно до розподілу (Наказ МОЗ України №865 від 17.04.2019):
|
№
п/п
|
Адміністративно-територіальні одиниці
|
ВЕРОРАБ / VERORAB Вакцина Антирабічна інактивована суха по 1 флакону з порошком (1 доза) та 1 попередньо заповненому шприцу (0,5 мл), що містить розчинник (0,4% розчин натрію хлориду), в картонній упаковці. Санофі Пастер C.A., Франція
кількість доз/кількість флаконів
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Вінницька
|
569
|
569
|
2
|
Волинська
|
429
|
429
|
3
|
Дніпропетровська
|
1 156
|
1 156
|
4
|
Донецька
|
1 120
|
1 120
|
5
|
Житомирська
|
464
|
464
|
6
|
Закарпатська
|
522
|
522
|
7
|
Запорізька
|
604
|
604
|
8
|
Івано-Франківська
|
520
|
520
|
9
|
Київська
|
665
|
665
|
10
|
Кіровоградська
|
337
|
337
|
11
|
Луганська
|
515
|
515
|
12
|
Львівська
|
956
|
956
|
13
|
Миколаївська
|
407
|
407
|
14
|
Одеська
|
917
|
917
|
15
|
Полтавська
|
487
|
487
|
16
|
Рівненська
|
500
|
500
|
17
|
Сумська
|
362
|
362
|
18
|
Тернопільська
|
375
|
375
|
19
|
Харківська
|
929
|
929
|
20
|
Херсонська
|
389
|
389
|
21
|
Хмельницька
|
467
|
467
|
22
|
Черкаська
|
417
|
417
|
23
|
Чернівецька
|
352
|
352
|
24
|
Чернігівська
|
342
|
342
|
25
|
Місто Київ
|
1 199
|
1 199
|
Всього
|
15 000
|
15 000
Антирабічні вакцини, що призначені для профілактики та лікування сказу у дітей та дорослих, закуплені та доставлені агенцією Crown Agents за кошти Державного бюджету. Ці вакцини вироблені у Франції у повній відповідності з вимогами GMP (Належної виробничої практики) та специфікаціями в реєстраційному посвідченні країни-імпортера.
Термін придатності доставлених вакцин для профілактики сказу - 30 квітня 2021 року. Обрані Crown Agents постачальники жорстко контролювали виконання всіх необхідних умов щодо транспортування вакцин та забезпечили постачання вакцин з максимально можливим строком придатності.
Загалом Crown Agents придбали для МОЗ України 93 081 вакцин для профілактики сказу за кошти Держбюджету. Наступні партії вакцин будуть доставлені впродовж року.
Перевірити наявність вакцин у регіонах можна в таблиці.
Нагадаємо, що сказ – це гостра інфекційна хвороба, що вражає центральну нервову систему. Джерелом вірусу сказу є різні хижі та домашні тварини. Вірус передається від хворих тварин через укус або ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.
Тому антирабічну вакцину застосовують для первинної імунізації людей, які були в контакті або були вкушені скаженими, підозрілими на сказ або невідомими тваринами. Подальша ревакцинація проводиться згідно зі схемою лікувально-профілактичної імунізації.
Також антирабічною вакциною проводять профілактичну імунізацію людям, робота яких пов'язана з ризиком зараження: співробітникам лабораторій, які працюють з вуличним вірусом сказу, ветеринарам, мисливцям, лісникам та ін.
МОЗ України