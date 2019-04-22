Зміни у медичній освіті вимірюються врятованими людськими життями

Заступник Міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський та радник Міністра Інна Совсун на сторінках журналу "Український Тиждень" розповідають про зміни в українській медичній освіті та Світову конференцію Всесвітньої організації медичної освіти “2019 World Federation for Medical Education World Conference (WFME 2019)”, на якій вони презентували зміни світовій медичній спільноті.

“Наш виступ на цій конференції описував кроки, які зробила Україна у сфері розвитку медосвіти: прості кроки, покликані запустити глибинну трансформацію вкрай консервативної системи. Дискусія у Сеулі дозволила побачити, чим проблеми української медичної освіти схожі, а в чому – відмінні від інших країн”, - коментують автори.

Цього року Україну вперше представили на цій конференції, яка слугує світовим центром із розробки стандартів медичної освіти на міжнародному рівні. Захід відбувся в Сеулі (Корея) з 7 по 10 квітня 2019 року і був присвячений забезпеченню якості медичної освіти в ХХІ столітті. Організаторами конференції є Світова федерація медичної освіти - організація, що координує розвиток медичної освіти по всьому світу.

Нагадаємо, що за останні три роки зроблені важливі кроки для якісної зміни медичної освіти. Зокрема:

На початку року організатори конференції відвідували Україну та висловлювали свою підтримку щодо змін в медичній освіті, зокрема, голова Світової федерації медичної освіти Девід Гордон високо оцінив стратегію розвитку медичної освіти.

Міністерство охорони здоров'я України