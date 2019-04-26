Найближчим часом Україна отримає додатково 780 тисяч доз вакцин проти кору – без додаткових видатків з бюджету

Цього року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) поставить в Україну додаткові 780 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК). При цьому така закупівля не потребуватиме додаткового виділення коштів із державного бюджету. Вакцини закуплять за гроші, заощаджені раніше завдяки ефективним процедурам державних закупівель через міжнародні організації.

Відповідні зміни до постанови «Деякі питання закупівлі медичних імунобіологічних препаратів для реагування на спалах кору в Україні», ініційовані Міністерством охорони здоров’я, затвердили на засіданні Уряду. Документ усуває юридичні бар’єри і дозволяє закупити вакцину на заощаджені кошти.

МОЗ, разом з Центром громадського здоров’я розробили спеціальну методику, яка дозволила розрахувати потреби у вакцинах на три роки наперед. Додаткова закупівля вакцин пов’язана з несприятливою епідеміологічною ситуацією щодо кору в Україні і постійним зростанням середньомісячного використання вакцин. Додаткові поставки вакцин дозволять гарантовано покрити потребу в щепленнях, що зростає у зв’язку зі спалахом. Відповідно для дітей, які не вакцинувалися раніше, та дорослих із груп ризику (медики, вчителі, студенти, військові та часники ООС) дефіциту в вакцинах не буде.

Нагадаємо, що загалом з початку спалаху (з літа 2017 року) на кір захворіло більше 100 000 українців, 36 людей померли. За оперативними даними Центру громадського здоров’я, з початку року станом на 18 квітня на кір захворіло 41 640 людей (19 271 дорослий і 22 369 дітей), від ускладнень кору померло 15 людей.

Усі області України повністю забезпечені вакцинами, закупленими за державний кошт, за Календарем щеплень. Кожен пацієнт може он-лайн перевірити наявність вакцин в області у таблиці за цим посиланням.

Безоплатно вакцинуватись за Календарем щеплень в комунальних (“державних”) медзакладах можуть усі пацієнти, які підписали декларацію з сімейним лікарем в цьому закладі. З початку літа пройти безоплатну вакцинацію, гарантовану національним Календарем щеплень, можна буде також і в приватних медзакладах, у лікарів-ФОПів, які уклали договори з Національною службою здоров’я України, а також окремі вакцини будуть у всіх приватних пологових будинках (вакцини БЦЖ та для профілактики гепатиту В).

Міністерство охорони здоров'я України