МОЗ України підписало договори з міжнародними організаціями на закупівлю ліків та медичних виробів

Міністерство охорони здоров’я України підписало чергові договори з міжнародними організаціями Краун Ейджентс та ПРООН на закупівлю ліків та медичних виробів за рахунок коштів державного бюджету 2019 року. Вже найближчим часом міжнародні організації зможуть оголосити тендери на закупівлю ліків від дорослої онкології і частини орфанних захворювань.

Закупівлі ліків через міжнародні організації МОЗ України проводить п‘ятий рік поспіль. За цей час вдалося досягти заощадження бюджетних коштів до 40%. Втім Міністерство продовжує вдосконалювати процедури закупівель.

Оновлені умови договорів із міжнародними спеціалізованими організаціями дозволять контролювати строки тендерних процедур та графіки поставок, які враховуватимуть пріоритетні потреби України в медикаментах та наявні залишки ліків. Зі свого боку міжнародні організації надаватимуть плани закупівель щодо кожного окремого препарату або медичного виробу, тобто МОЗ України зможе планувати очікувану дату поставки і контролювати весь процес закупівель. Крім того, в договорах закріпили умову щотижня (або в режимі реального часу) подавати електронну звітність щодо закупівель.

Також українська сторона, щоб перейняти найкращі міжнародні практики закупівель, зможе на практиці спостерігати за процедурами тендерів міжнародних організацій. Результати спостереження будуть використані з метою налагодження процесів закупівель в Державному підприємстві “Медичні закупівлі України”. Перші успішні пілотні закупівлі за кошти Глобального Фонду державне підприємство вже провело цього року та продовжуватиме закупівлі ліків тепер за кошти державного бюджету, як Централізована закупівельна організація.

Також запроваджується постійний моніторинг цін кожної закупівлі медикаментів у порівнянні з цінами аналогічних позицій на Prozorro, тобто закупівель, що здійснюються на ринку України, та з вартістю закупівлі минулого року.

Умови договорів передбачають також можливість захищати інтереси України у арбітражному суді, відповідно до положень Арбітражних Правил UNCITRAL (Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі). Крім того, за новими правилами будуть також впроваджені оновлені процедури фінансового контролю за рухом коштів.

Загалом цього року закупівлі ліків та медпрепаратів відбуватимуться за 40 напрямами, загальною вартістю близько 6 575 000 000 гривень.

У 2019 році МОЗ планує вперше за останні роки забезпечити напрями онкології на 100%. Це стало можливим завдяки заощадженим державним коштам та ефективним міжнародним закупівлям: додатково закупили ліків на суму 900 мільйонів гривень.

Торік МОЗ України вперше до нового року затвердило номенклатури на всі (40) програм закупівель 2019 року. Це означає, що закупівлі розпочались раніше, а ліки швидше будуть закуплені і доставлені до пацієнтів.

Міністерство охорони здоров'я України