Новий стандарт сільської медицини має стати нормою для місцевого самоврядування, - Геннадій Зубко

Україні щорічно діагностується понад 45 тисяч інфарктів міокарда, третина з яких завершуються смертю. Близько 1,7 млн українців хворіють на бронхіальну астму, 2,5 млн – обструктивне захворювання легень. Якщо взяти цукровий діабет, то до 3,5 млн вже хворих щорічно додається ще 15 тис. І це той фронт, який сьогодні вимагає від Уряду і від країни рішучих дій.

На цьому наголосив у своєму виступі на Уряді Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, тому, власне, і з’явилася ініціатива Президента України Петра Порошенка щодо реформи сільської медицини, і 14 млн громадян, які сьогодні проживають у сільській місцевості, отримали додаткову увагу від держави, а вони її дійсно потребують.

«Нові стандарти і якість послуг в охороні здоров’я – саме цього сьогодні потребує місцеве самоврядування. І коли ми даємо кошти і можливості на місця, коли сьогодні НСЗУ сплачує лікарям заробітну плату, яка вже залежить від кількості підписаних декларацій, то ми повинні прагнути і належної якості послуги, наближеної до європейського рівня. Новий стандарт первинної сільської медицини, який ми пропонуємо, має стати нормою для місцевого самоврядування», - зазначив Геннадій Зубко.

Він повідомив, що для успішної реалізації реформи Мінрегіон спільно з МОЗ розробив методику формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги, яка налічує 4223 сільські амбулаторії. Визначив технічні вимоги до приміщень амбулаторій, табель оснащення амбулаторій, необхідної інфраструктури. Затверджено перші 517 проектів нового будівництва у всіх регіонах (колективної та монопрактики, з житлом або без житла). І всі ці кроки дають можливість говорити про нову якість медичних послуг.

«56 амбулаторій вже збудовані – у 9 областях (Кіровоградська, Дніпропетровська, Рівненська, Київська, Полтавська, Харківська, Івано-Франківська, Луганська та Донецька). У другому-третьому кварталі буде збудовано ще 375. В нових амбулаторіях працюватиме 982 сімейних лікаря, покриття населення – 1, 7 млн жителів сіл. Ми також забезпечили амбулаторії та лікарів автотранспортом - 581 автомобілів (517 для нових амбулаторій та 63 для існуючих). Та найголовніше – ми почали впроваджувати телемедицину в амбулаторіях 5 пілотних областей», – розповів Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що реформа первинки у сільській місцевості об’єднала не тільки Уряд і Парламент, а й міжнародних партнерів – Світовий банк, Уряд Канади, які надавали постійні консультації і допомогу щодо впровадження телемедицини.

Служба Віце-прем'єр-міністра України