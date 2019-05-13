Вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасували

Дорослі будь-якого віку тепер теж можуть безоплатно вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи вакциною КПК. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний.

Такі зміни були внесені Наказом Міністерства охорони здоров’я України №958 від 23 квітня 2019 року «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.04.2019 №442/33413.

Щеплення для дорослих

Досі безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, що контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти). Втім кількість хворих на кір серед дорослого населення постійно зростає.

Зараз безоплатно щепитися від кору зможуть дорослі будь-якого віку. Вакцинація гарантована всім дорослим, які:

контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин);

не хворіли на кір та не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті;

за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.

Дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету.

Щеплення для немовлят від 6 місяців

За Календарем щеплень першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи дитині роблять у віці 12 місяців. Саме тоді організм дитини може виробити достатній імунітет від інфекції. До 12 місяців дитину має захищати колективний імунітет (якщо принаймні 95% населення вакциновані). В умовах спалаху і постійного зростання захворюваності на кір через недостатній рівень вакцинації українців для немовлят існує ризик захворіти. Кір для малюків дуже небезпечний і може призвести до смерті.

Відтепер немовлятам дозволили робити безоплатне щеплення від кору вже з 6 місяців (до 6 місяців вакцину КПК не застосовують). У цьому випадку така доза вакцини не зараховується як перша, а вважається “нульовою”, подальші планові щеплення потрібно проводити за Календарем профілактичних щеплень: в 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і 6 років (друга доза).

Важливо: інтервал між дозами КПК має бути не менше одного місяця.

Як і раніше, безоплатною залишається вакцинація за Календарем щеплень.

Зробити щеплення можна у комунальному медзакладі, де пацієнт підписав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. На початку літа вакцинувати безоплатно будуть також у приватних медзакладах та лікарів-ФОПів, які підписали договір з Національною службою здоров’я України.

Усі області України повністю забезпечені вакцинами, закупленими за державний кошт, за Календарем щеплень. Кожен пацієнт може онлайн перевірити наявність вакцин в області у таблиці за цим посиланням. У випадку, якщо лікар закладу вам відмовляє у вакцинації, необхідно звернутись для головного лікаря. Якщо владнати питання не вдалось і за участі головного лікаря, зверніться у місцевий департамент охорони здоров’я.

МОЗ України