Доступні ліки: Українці отримали мільйон лікарських засобів за електронним рецептом

Менш ніж за місяць від запуску електронних рецептів у програмі "Доступні ліки" лікарі виписали перший мільйон рецептів без папірців. А 9 травня о 17:54 годині було відпущено мільйонний лікарський засіб в одній з аптек у Кривому Розі, повідомляє НСЗУ. Це свідчить про те, що ліки для українців стали ще доступнішими, а лікарі і пацієнти охоче користуються форматом електронного рецепту.

З квітня програма “Доступні ліки” перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України. Завдяки електронній системі тепер можливо відслідковувати будь-яку інформацію стосовно програми “Доступні ліки” — навіть коли точно і де було відпущено ліки. Тепер є можливість ще детальніше аналізувати роботу програми, робити її більш сучасною та зручною для пацієнтів, провізорів і лікарів.

Тепер лікар виписує рецеп в електронній системі, а на телефон пацієнта приходить повідомлення з номером рецепта та кодом, який потрібно назвати в аптеці. За потреби лікар може роздрукувати код (наприклад, якщо в пацієнта немає телефона). Як отримати ліки за електронним рецептом: https://goo.gl/bEwpmE.

Одержати препарати можна в будь-якій з 6,4 тисячі аптек, які беруть участь в програмі: https://goo.gl/YrLMFH.

Програма "Доступні ліки" працює вже два роки. Українці з хворобами серця, діабетом та астмою отримують препарати або повністю безкоштовно, або з невеликою доплатою. Нині в програмі 258 препаратів. З них 64 є повністю безоплатними http://bit.ly/2VVteoF. Завдяки перегляду переліку препаратів програми, виробники знизили ціни на 37 торгових найменувань лікарських засобів. Найбільше зниження ціни на препарат сягнуло 45%.

Громадяни скористалися програмою вже понад 35 мільйонів разів. Кожен рецепт — можливість отримати ліки для людей, які раніше собі в цьому відмовляли через фінансові труднощі.

За перший рік роботи програми кількість пацієнтів з нормалізованим цукром при діабеті 2 типу збільшилася. Кількість викликів швидкої допомоги з підозрою на інсульт чи інфаркт зменшилася. В цілому було на 17 тисяч менше викликів швидкої. За оцінками Всесвітної організації охорони здоров’я програма поліпшила доступ українців до лікування, а також дозволила знизити ціни на препарати.

Ще не всі пацієнти змогли повною мірою відчути переваги електронних рецептів. До прикладу, трапляються ситуації, коли пацієнтів в аптеках просять переписувати рецепти від руки. Такі прохання — порушення. Працюємо над вдосконаленням програми, щоби всім було зручно та комфортно нею користуватися.

З подальшим поширенням “Доступних ліків” та продовженням трансформації, електронні рецепти стануть такою ж невід’ємною складовою системи охорони здоров’я, як і декларації з сімейними лікарями.

МОЗ України