МОЗ України розпочинає перший етап трансформації екстреної медичної допомоги

Сьогодні, 22 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив концепцію розвитку екстреної медичної допомоги, направив кошти на пілотний проект у шести регіонах і затвердив закупівлю сучасних диспетчерських служб по усій країні. Відповідні офіційні документи будуть опубліковані на Урядовому порталі найближчим часом.

Уряд ухвалив Концепцію розвитку екстреної допомоги

Трансформація екстреної медичної допомоги дозволить принципово покращити якість та доступність екстреної медичної допомоги, щоби в критичній ситуації кожен українець оперативно отримував необхідну допомогу. З іншого боку, МОЗ прагне підтримати престижність професій працівників екстреної медичної допомоги і забезпечити достойну оплату їхньої праці.

Упродовж наступних п’яти років відбудуться такі зміни:

Оновлення алгоритмів диспетчеризації і створення нової IT-інфраструктури, що дозволить мати інформацію про стан кожного виклику в кожний момент часу.

Нові моделі освітніх заходів для працівників екстреної медичної допомоги, а також контролю якості знань (компетенцій).

Оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад.

Нові автомобілі і обладнання.

Гідна оплата праці екстреним медичним працівникам.

Перебудова приймальних відділень у лікарнях.

Збільшення доступності першої допомоги, зокрема, розбудова мережі перших реагувальників.

Перший етап змін розпочнеться уже цього року у шести пілотних регіонах.

Докладніше: http://moz.gov.ua/article/reform-plan/nova-koncepcija-rozvitku-ekstrenoi-dopomogi

Уряд направив гроші на трансформацію екстреної медичної допомоги

На засіданні Кабінету Міністрів України 22 травня затвердили надання субвенції з державного бюджету для закупівель апаратно-програмного комплексу оперативно-диспетчерських служб усіх регіонів України, які мають таку потребу, а також для реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві у 2019 році.

Системні зміни почнуться в областях, що мають інфраструктуру, можливості для перекваліфікації медиків та продемонстрували свою управлінську ефективність під час трансформації первинної медичної допомоги. Згодом зміни розпочнуться в інших областях.

У рамках пілотного проекту передбачено закупівлі у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві:

спеціалізованого санітарного транспорту;

оснащення для навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМД);

апаратно-програмного комплексу диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Крім того, апаратно-програмні комплекси оперативно-диспетчерських служб будуть закуплені в інших областях, які не входять в пілотний проект. Планується, що до кінця року в усіх регіонах України діятиме мережа сучасних диспетчерських служб, об’єднаних єдиною електронною системою. Завдяки сучасним диспетчерським, новим протоколам та центральній інформаційно-аналітичній системі, виклики оброблятимуться оперативніше, а бригади екстреної медичної допомоги швидше доїжджатимуть на місце події.

Усього на реалізацію цих заходів у Держбюджеті передбачено 922,5 млн гривні.

Нагадаємо, уже розпочались зміни у системі професійної підготовки працівників екстреної медицини – уже три групи тренерів з шести пілотних регіонів пройшли навчання за кращими світовими стандартами. Працівники, які пройдуть тренінги, зможуть обійняти посади парамедиків та отримати нові умови праці.

Міністерство охорони здоров'я України