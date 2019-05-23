Розпуск Верховної Ради може вплинути на роботу з МВФ, але Місія ще працює в Україні, – Олександр Саєнко

Рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом.

Про це сказав Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко під час Форуму Реанімаційного Пакета Реформ на тему «Відповідальність, довіра, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспільства» в Києві 22 травня.

Він уточнив, що Місія МВФ ще працює в Україні.

Служба Міністра Кабінету Міністрів України