Уляна Супрун: Ми на правильному шляху розвитку системи охорони здоров'я

Як змінюється система охорони здоров’я і що відбуватиметься далі, розповіла в.о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.

Поступ у медичній сфері за перший рік трансформації очевидний: 27,5 млн українців мають свого сімейного лікаря, якого обрали самостійно, чіткий перелік послуг, який можуть отримати безкоштовно, а у лікарів та медсестер збільшились заробітні плати вдвічі-втричі.

“Ми зараз робимо трансформацію системи охорони здоров’я для змін на краще для здоров’я українців. Кожна людина має право на доступ до якісних медичних послуг, але цього поки немає. Ми намагаємося це змінити та працюємо за планом, що був прописаний ще у 2015 році й узгоджений, обговорений з експертами і іноземними, і українськими. Доказова база, зібрана в цілому світі, а не лише в Україні, показує, що зміни, які ми зараз робимо, – це правильний шлях до розвитку системи охорони здоров'я”, – говорить доктор Уляна Супрун.

Наступні кроки – трансформація спеціалізованої медицини та зміни у лікарнях. Влітку цього року медичні заклади починають готуватися до нової пілотної програми, що згодом буде надавати безкоштовні аналізи, діагностичні тести. З початку 2020 року ця система має працювати в усіх лікарнях. Водночас не варто очікувати, що українські лікарні зміняться за одну ніч: на це потрібен час і інвестиції. Велику роль у цьому процесі відіграє місцева влада.

Докладно про трирічні зміни в галузі, забезпечення українців ліками, вакцинацію та програми, які мають змінити українську медицину, читайте в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Наступні кроки – трансформація спеціалізованої медицини та зміни у лікарнях. Влітку цього року медичні заклади починають готуватися до нової пілотної програми, що згодом буде надавати безкоштовні аналізи, діагностичні тести. З початку 2020 року ця система має працювати в усіх лікарнях. Водночас не варто очікувати, що українські лікарні зміняться за одну ніч: на це потрібен час і інвестиції. Велику роль у цьому процесі відіграє місцева влада.

Докладно про трирічні зміни в галузі, забезпечення українців ліками, вакцинацію та програми, які мають змінити українську медицину, читайте в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Міністерство охорони здоров'я України