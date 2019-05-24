МОЗ: Інвестиції в профілактику – пріоритет трансформації системи охорони здоров’я з 2016 року

Трансформація системи охорони здоров’я – це перехід від старої системи, спрямованої на утримання медзакладів і оплати ліжко-місць, до пацієнтоорієнтованої, коли в центрі уваги – пацієнт, збереження його здоров’я і запобігання хворобам. Саме тому профілактика є одним із ключових аспектів у трансформації. Розповідаємо, як це реалізується вже сьогодні.

З квітня минулого року українці почали обирати свого сімейного лікаря, терапевта і педіатра. Майже 28 мільйонів українців, які підписали декларацію зі своїм лікарем, знають, що він не лише лікує, а й консультує щодо здорового способу життя, корисних звичок і допомагає позбутися залежностей, стежить за графіком вакцинації. Ці послуги чітко окреслені в списку послуг первинної медичної допомоги. Також у цей список входять профілактичні огляди та аналізи для груп ризику семи захворювань: цукрового діабету, ВІЛу, туберкульозу, раку молочної залози, гіпертонічної хвороби та інших серцево-судинних захворювань, колекторального раку і раку передміхурової залози. Медичні огляди, як і усі послуги у вашого лікаря, завжди безоплатні – за них уже заплачено із податків. Станом на 15 травня НСЗУ оплатила конкретні медичні послуги для пацієнтів у 1264 медзакладах на суму 10 265 413 820 грн.

Так само МОЗ України розробило програму популяризації здорового способу життя: затверджено національний план боротьби з неінфекційними захворюваннями, згідно з яким почали системно впроваджувати заходи із профілактики хвороб, що викликані не інфекціями, а способом життя та умовами навколишнього середовища (тютюнокуріння, вживання алкоголю, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо).

Нині активно розвивається Центр громадського здоров’я МОЗ України, що відповідає за збереження і зміцнення здоров’я українців, зокрема профілактику захворюваності, боротьбу з епідеміями, епідеміологічний нагляд, біологічну безпеку, стратегічне управління у сфері громадського здоров’я. Минулого року Україна долучилася до Глобальної системи епіднагляду та реагування на грип. Цього року система ЦГЗ має сформувати мережу – центри працюватимуть у кожному регіоні країни та допомагатимуть державним підрозділам охорони здоров'я на місцевому рівні.

Міністерство охорони здоров'я України