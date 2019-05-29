Експерти обговорили нові стандарти для догляду і лікування новонароджених

Експерти МОЗ України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), ГО “Ранні Пташки”, ГО “ВакциНація” обговорили протоколи Європейських міждисциплінарних стандартів догляду за новонародженими дітьми. Нові стандарти регулюють питання догляду за новонародженою дитиною за 11 напрямками, включаючи вакцинацію, від моменту вагітності.

Експерти вважають, що нові стандарти є актуальними для України. Наразі планується формування міждисциплінарної команди для подальшого перекладу стандартів в Україні, щоби лікарі могли використовувати їх у щоденній практиці. Також МОЗ України внесе зміни до наказу №1422, щоби лікарі могли використовувати ці стандарти разом з іншими міжнародними протоколами.

“Нові європейські стандарти дозволять рятувати більше життів новонароджених, а українські лікарі таким чином долучатимуться до світової практики лікування”, - зазначає заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.

Нові європейські стандарти охорони здоров’я новонароджених мають великий вплив на майбутні покоління, а також сприяють розвитку людського капіталу в Україні, одним з індикаторів якого є здоров’я дітей до 5 років. За даними ВООЗ, головними причинами смерті дітей до п’яти років є передчасні пологи (до 37-го тижня вагітності) та ускладнення при народженні.

Життя передчасно народжених дітей може бути врятоване або поліпшене шляхом надання найкращого догляду від часу народження - незалежно від місця їх народження. Нові стандарти, ініційовані Європейським фондом з догляду за новонародженими немовлятами (EFCNI) і розроблені за участі 220 відомих неонатологів, встановлюють новий рівень для догляду за передчасно народженими та хворими дітьми.

Необхідною частиною піклування про здоров’я таких дітей є вакцинація.

“Вакцинація недоношених дітей дуже важлива. Такі малюки довго залишаються в лікарні, тому піддаються підвищеному ризику інфікування. Також, коли цих дітей виписують з лікарні, їхню вакцинацію необгрунтовано відкладають,” - сказала Катерина Булавінова, медична експертка ЮНІСЕФ.

«У 2018 році уперше за часи незалежності в Україні був проведений аудит неонатальної служби і надані чіткі рекомендації щодо розвитку. Наприклад, наповнити перинатальні центри третього рівня якісними неонатальними послугами, як от регіональні центри лікування тяжкої асфіксії новонароджених, хірургія новонароджених, надання невідкладної допомоги передчасно народженим дітям починаючи з пологової зали. Нові Європейські стандарти регламентують запровадження фактично тих же змін, щодо яких були надані рекомендації», - сказала Ірина Кондратова, директор Харківського регіонального перинатального центру.

Ініціювали отримання цих стандартів Україною МОЗ України та ГО «Українська асоціація батьків передчасно народжених дітей Ранні пташки».

МОЗ України