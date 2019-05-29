Що робить Україна для подолання неінфекційних хвороб: перша національна конференція

28 травня, розпочалась перша Національна конференція з неінфекційних захворювань: досягнення та подальші пріоритети країни. Що вже зроблено і як зберегти здоров’я українців говорили представники Міністерства охорони здоров'я України, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Світового банку, міжнародні на національні експерти, а також лікарі та вчителі з усієї країни.

Причиною майже 84% всіх смертей в Україні є серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, рак, хронічні обструктивні захворювання легень і розлади психічного здоров'я. Більшість неінфекційних захворювань пов'язані з вживанням тютюну, алкоголю, недостатньою фізичною активністю та нездоровим харчуванням. Саме тому профілактика є пріоритетом трансформації української системи охорони здоров’я.

“Десятиліттями система охорони здоров’я в Україні існувала для того, щоб лише лікувати, а не запобігати хворобам. Саме тому одним із ключових напрямів трансформації системи ще з 2016 року стала профілактика та превентивна медицина. Такий підхід є найбільш ефективним, зокрема, у боротьбі з неінфекційними захворюваннями", – зазначила д-р Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров'я України.

Нині українці можуть проконсультуватись зі своїм сімейним лікарем,терапевтом чи педіатром про здоровий спосіб життя, харчування, залежності тощо. Ці послуги входять до гарантованого державою списку послуг первинної медичної допомоги. Також в цей список входять профілактичні огляди та аналізи для груп ризику семи захворювань: цукрового діабету, ВІЛу, туберкульозу, раку молочної залози, гіпертонічної хвороби та інших серцево-судинних захворювань, колекторального раку і раку передміхурової залози. Майже 28 мільйонів українців, що уже обрали свого лікаря, терапевта і педіатра, можуть проконсультуватись і пройти обстеження абсолютно безоплатно.

Окрема увага - навчанню медиків. Упродовж останніх років ВООЗ та МОЗ України підготували понад 10 тисяч сімейних лікарів та медичних сестер у семи областях, щоб вони могли краще підтримувати своїх пацієнтів та перерозподіляти функції в команді для більш ефективної роботи.

“Професіонали в галузі охорони здоров'я є важливим джерелом інформації, а їхні тісні відносини з людиною, яка звертається за медичною допомогою, є наріжним каменем системи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта. Ми повинні переконатися, що лікарі та медсестри мають знання та навички для діагностики та лікування серцево-судинних та інших неінфекційних захворювань. До того ж, вони повинні бути в змозі надати доказову інформацію про ключові фактори ризику, такі як куріння, вживання алкоголю, нездорове харчування та недостатня фізична активність, і мотивувати людей до вибору здоров'я”, – підкреслив д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Наразі вже ухвалили Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань - довготривалу національну кампанію для запобігання неінфекційним захворюванням. Реалізація цього плану дозволить:

до 2030 року на третину зменшити передчасну смертність від неінфекційних захворювань: серцево-судинних хвороб, раку, діабету та хронічних респіраторних захворювань та інших;

щонайменше на 10% зменшити зловживання алкоголем;

на 10% зменшити поширеність низької фізичної активності;

скоротити на 30% споживання солі;

знизити до показника 18,5% поширеність споживання тютюнових виробів населенням у віці понад 15 років;

зупинити зростання захворюваності на ожиріння та діабет;

на 25% знизити смертність від ДТП.

Ухвалення Національного плану передбачене в рамках виконання Угоди про Асоціацію України та ЄС.

Крім того, МОЗ України разом партнерами, включаючи ВООЗ та неурядові організації, розробили законопроекти щодо контролю над тютюном, рекомендації зі здорового харчування та проект закону про заборону промислових жирів і транс жирів. Своєчасне затвердження та впровадження цих законодавчих ініціатив в Україні забезпечить прогрес країни у досягненні Цілей Сталого Розвитку шляхом впровадження Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, трансформації системи психічного здоров'я та інших заходів.

“ВООЗ підтримує країни у реалізації планів і стратегій у сфері охорони здоров'я для досягнення Цілей Сталого Розвитку. Потрібно вживати більше заходів для зменшення передчасної смертності від неінфекційних захворювань на одну третину до 2030 року, – зазначила д-р Бенте Міккельсен, Директор Відділу боротьби з НІЗ та сприяння здоров'ю упродовж усіх періодів життя Європейського регіонального бюро ВООЗ. – Для досягнення цієї мети ми повинні переконатися, що ми діємо згідно з доказовими рекомендаціями, застосовуємо найкращі практики профілактики та лікування, і кожна людина може приймати інформоване рішення стосовно своїх звичок та способу життя», – додала доктор Міккельсен.

Конференцію організували Міністерство охорони здоров'я України спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).

МОЗ України