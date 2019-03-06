Українські діти мають отримувати високоякісне лікування в Україні, - Глава Уряду під час візиту в Охматдит

Для мене надзвичайно важливо повністю добудувати дитячу лікарню Охматдит. Це справа честі. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час ознайомлення з ходом робіт у другому пусковому комплексі Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

«Я не міг миритися з тим, що лікарня Охматдит була покинута, без вікон та дверей, залита водою. Українські діти потребують висококваліфікованої допомоги, і я радий, що заклад працює. Зараз наша задача в тому, щоб завершити будівництво другої черги, оснастити всім необхідним обладнанням та відкрити. Українські діти мають отримувати висококваліфіковану допомогу в Україні», – наголосив Володимир Гройсман.

Також він відзначив, що завдяки реформі децентралізації у місцевої влади з’явились додаткові ресурси для оновлення підзвітних їм медичних закладів.

«Кожна лікарня в країні має господаря. Як правило, це влада на місцях. Ми запровадили децентралізацію, і місцеві бюджети зросли у 4 рази – з 70 млрд грн у 2014 році до 270 млрд грн у 2019 році. Закликаю місцеву владу відремонтувати всі лікарні, якими вони опікуються, адже кошти тепер є», – сказав Глава Уряду.

Довідково

Будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013року було зупинене. В 2016 році Уряд Володимира Гройсмана відновив будівництво.

У 2018 році встановлено обладнання та відкрито 1-й пусковий комплекс лікувально-діагностичного центру лікарні Охматдит.

За рік роботи було проведено тисячі діагностичних досліджень на сучасному обладнанні (МРТ, УЗД, рентген-апарат), проліковано більше 100 онкохворих дітей на лінійному прискорювачі, прийнято більше 5 тисяч донорів.

Завершуються тестові роботи на тримодальній системі ОФЕКТ-ПЕТ-КТ, що вже в червні дасть можливість відкрити нове відділення радіоізотопної діагностики, що дозволить діагностувати онкозахворювання на ранніх етапах.

Будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу дозволить:

- в 4 рази збільшити кількість процедур трансплантації кісткового мозку та запровадити метод ТКМ від неродинного донора;

- збільшиться потужність центру екстреної медицини вдвічі до 450 хворих за добу:

- створити комфортні умови спільного перебування батьків з дітьми;

- забезпечити 100% рівень охоплення сучасною діагностикою, включаючи радіоізотопну, дітей, хворих на різні види патології;

- збільшено кількість операційних, а відповідно і операцій, збільшиться вдвічі (сьогодні їх здійснюють понад 10 тисяч).

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України