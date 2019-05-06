Уляна Супрун: Зміни в системі охорони здоров'я будуть продовжуватися

Про реалізовані кроки трансформації української медицини і подальші плани розповіла В.о. міністра охорони здоров'я д-р Уляна Супрун. Зокрема, в інтерв'ю для видання "Новое время" мова йшла про екстрену меддопомогу, закупівлі ліків і вакцин, відомчі лікарні.

Наразі головним маркером змін є вільний вибір своїх лікарів і зростання довіри до них. Нині свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра мають уже 27,7 млн українців. Опитування на кінець березня показує, що 70% з тих, хто підписав декларацію, задоволені своїми лікарями. Якщо вам щось не подобається у ваших відносинах із лікарем – ви можете обрати іншого.

Розпочалися зміни в екстреній допомозі і підготовка до наступних етапів трансформації – у 2020 році заклади усіх рівнів перейдуть на систему “гроші йдуть за пацієнтом”. Це також стосується відомчих медзакладів.

“Закон про державні фінансові гарантії в медичній сфері передбачає, що від 1 січня 2020 року всі кошти, які йдуть на медицину, окрім коштів військових відомств, армії чи Нацгвардії, мають йти через Національну службу здоров'я України. Зараз є паралельні системи, де лікуються ніби високопосадовці, а також заклади, що підпорядковуються Національній академії медичних наук. Вони фінансуються окремо. Закон вимагає і ми як МОЗ вимагаємо, щоб пацієнти мали доступ до всіх лікарень. То ми вже маємо перемовини і ми спілкуємося з керівництвом Феофанії і з керівництвом Національної академії медичних наук, щоб їхні послуги були оплачені через Національну службу здоров'я. Вони будуть відкриті і доступні для всіх українців. Не лише для високопосадовців. Феофанія відкриється для всіх, і це правильно. Ну і щоб ви розуміли про фінансування: Феофанія отримує 600 мільйонів гривень кожного року від державного бюджету, а Національна дитяча лікарня Охматдит – 450 млн”, – сказала в.о. Міністра охорони здоров’я України д-р Уляна Супрун.

"Медична трансформація, яка розпочалася, повинна продовжуватися. В неї вже є багато успіхів. Доступні ліки, підвищення зарплат, державні закупівлі і як наслідок – більше ліків, зміни у медичній освіті. Це буде складно скасувати, бо люди звикають до зручних та правильних речей", – підкреслила доктор Уляна Супрун в інтерв'ю.

Міністерство охорони здоров'я України