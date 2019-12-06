Нацслужба здоров’я стала прототипом страхової медицини, – Глава Уряду

Створена за сприяння Кабінету Міністрів України в рамках медичної реформи Національна служба здоров’я України стала прототипом системи страхової медицини, що діє у розвинутих країнах світу. Про це в ефірі телеканалу «Віта» (Вінниця) сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Система побудована – оплачується послуга, є система доступних ліків. Тепер в цю систему треба включити страхові компанії», – зазначив Володимир Гройсман.

Разом з тим він наголосив, що для завершення формування ринку страхових медичних послуг потрібно ухвалити відповідне законодавство. «І я буду наполягати, аби новий Парламент ухвалив такий закон», – додав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України