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Глава Уряду ініціює ухвалення жорсткого рішення щодо участі аптек при муніципальних лікарнях у програмі "Доступні ліки"

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює ухвалення жорсткого рішення, яке зобов'яже аптеки, які працюють при муніципальних лікарнях, увійти у державну програму "Доступні ліки". Про це Глава Уряду сказав під час відвідання районної лікарні міста Носівка Чернігівської області. Володимир Гройсман перебуває у регіоні з робочою поїздкою.

Під час спілкування з лікарями і пацієнтами Глава Уряду нагадав, що за програмою, яка працює вже два роки, виписані вже понад 36 млн рецептів, а кількість аптек, що працюють у програмі, перевищує 7 тис.

"Але як може бути так, що лікарня, яка фінансується коштом бюджетів різних рівнів, не має аптеки, де є доступні ліки? - поставив питання Прем'єр-міністр. - Я бачу аптеку і вивіску "Знижки пенсіонерам", а треба мати наліпку "Доступні ліки". Тоді надважливі препарати для хворих із хронічними хворобами будуть не зі знижкою, а взагалі безкоштовні! Вважаю, тут потрібне жорстке рішення. Не можна зловживати бідою людей".

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

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