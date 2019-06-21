Мінфін: Розпочалось проведення операцій дітям з вадами слуху, які зареєстровані у черзі на кохлеарну імплантацію

Інститут отоларингології ім. проф. О. Коломійченка НАМН України розпочав проводити операції дітям з вадами слуху, які зареєстровані у черзі на кохлеарну імплантацію та заміну мовних процесорів.

У зв’язку з цим Інститут інформує батьків (офіційних опікунів) про необхідність оперативно прибути з дітьми до медичного закладу на лікування.

На сьогодні в результаті торгів, проведених за допомогою електронної системи публічних закупівель ProZorro, Інститут отримав перші поставки обладнання для проведення лікування дітей з вадами слуху, а саме:

- 220 систем імплантаційного слухопротезування на загальну суму 133,9 млн гривень.

- 17 систем імплантації кісткової провідності на 5,2 млн гривень.

Також Інститут розпочав проводити заміну мовних процесорів до систем кохлеарної імплантації.

Станом на 19.06.2019 р. Інститут отримав від постачальників 8 одиниць зазначеного обладнання на суму 2,1 млн гривень.

Протягом червня-липня очікується поставка ще 230 систем кохлеарної імплантації та 128 мовних процесорів на загальну суму 212 млн гривень.

Загалом у Держбюджеті на 2019 рік на проведення імплантаційного слухопротезування було передбачено 450 млн грн, що в три рази перевищує обсяг видатків на ці цілі у 2018 році.

Міністерство фінансів буде і надалі моніторити та інформувати про стан забезпечення дітей із незворотними вадами слуху кохлеарними та мовними процесорами.

Міністерство фінансів України