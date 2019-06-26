Трансформація екстреної медичної допомоги: Які автомобілі перевозитимуть пацієнтів

Сьогодні, 26 червня, зразки автомобілів екстреної допомоги оцінили експерти шести пілотних регіонів, у яких оновиться автопарк в рамках трансформації екстреної медичної допомоги. Члени робочої групи з Вінницької, Одеської, Донецької, Полтавської, Тернопільскої областей та м.Києва ознайомилися зі зразками автомобілів екстреної медичної допомоги та обговорили перелік необхідного обладнання в них.

На робочій зустрічі виробники автомобілів для екстреної медичної допомоги (ТОВ «Бріорсон Моторс», ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС», ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ», ТОВ «Автодержпостач», ТОВ «СПЕЦКОМСЕРВІС») представили автомобілі і розповіли про їхні характеристики.

Ця робоча зустріч — ще один крок у змінах екстреної медичної допомоги. На ній узгоджується потреба пілотних регіонів у автомобілях швидкої медичної допомоги та спроможності виробників.

Нові автомобілі закуповуються у рамках першого етапу трансформації екстреної медичної допомоги. Зміни впроваджуються у шести пілотних регіонах.

Нагадаємо, цьогоріч 22 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив концепцію розвитку екстреної медичної допомоги. Упродовж наступних п’яти років відбудуться такі зміни:

Оновлення алгоритмів диспетчеризації і створення нової IT-інфраструктури, що дозволить мати інформацію про стан кожного виклику в кожний момент часу. Нові моделі освітніх заходів для працівників екстреної медичної допомоги, а також контролю якості знань (компетенцій). Оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад. Нові автомобілі і обладнання. Гідна оплата праці екстреним медичним працівникам. Перебудова приймальних відділень в лікарнях. Збільшення доступності першої допомоги, зокрема, розбудова мережі перших реагувальників.

МОЗ України