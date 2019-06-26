26. 06. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Трансформація екстреної медичної допомоги: Які автомобілі перевозитимуть пацієнтів

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Сьогодні, 26 червня, зразки автомобілів екстреної допомоги оцінили експерти шести пілотних регіонів, у яких оновиться автопарк в рамках трансформації екстреної медичної допомоги. Члени робочої групи з Вінницької, Одеської, Донецької, Полтавської, Тернопільскої областей та м.Києва ознайомилися зі зразками автомобілів екстреної медичної допомоги та обговорили перелік необхідного обладнання в них.

На робочій зустрічі виробники автомобілів для екстреної медичної допомоги (ТОВ «Бріорсон Моторс», ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС», ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ», ТОВ «Автодержпостач», ТОВ «СПЕЦКОМСЕРВІС») представили автомобілі і розповіли про їхні характеристики.

Ця робоча зустріч — ще один крок у змінах екстреної медичної допомоги. На ній узгоджується потреба пілотних регіонів у автомобілях швидкої медичної допомоги та спроможності виробників.

Нові автомобілі закуповуються у рамках першого етапу трансформації екстреної медичної допомоги. Зміни впроваджуються у шести пілотних регіонах.

Нагадаємо, цьогоріч 22 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив концепцію розвитку  екстреної медичної допомоги. Упродовж наступних п’яти років відбудуться такі зміни:

  1. Оновлення алгоритмів диспетчеризації і створення нової IT-інфраструктури, що дозволить мати інформацію про стан кожного виклику в кожний момент часу.
  2. Нові моделі освітніх заходів для працівників екстреної медичної допомоги, а також контролю якості знань (компетенцій).
  3. Оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад.
  4. Нові автомобілі і обладнання.
  5. Гідна оплата праці екстреним медичним працівникам.
  6. Перебудова приймальних відділень в лікарнях.
  7. Збільшення доступності першої допомоги, зокрема, розбудова мережі перших реагувальників.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2019 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30