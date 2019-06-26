Трансформація екстреної медичної допомоги: Які автомобілі перевозитимуть пацієнтів

Сьогодні, 26 червня, зразки автомобілів екстреної допомоги оцінили експерти шести пілотних регіонів, у яких оновиться автопарк в рамках трансформації екстреної медичної допомоги. Члени робочої групи з Вінницької, Одеської, Донецької, Полтавської, Тернопільскої областей та м.Києва ознайомилися зі зразками автомобілів екстреної медичної допомоги та обговорили перелік необхідного обладнання в них.
На робочій зустрічі виробники автомобілів для екстреної медичної допомоги (ТОВ «Бріорсон Моторс», ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС», ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ», ТОВ «Автодержпостач», ТОВ «СПЕЦКОМСЕРВІС») представили автомобілі і розповіли про їхні характеристики.
Ця робоча зустріч — ще один крок у змінах екстреної медичної допомоги. На ній узгоджується потреба пілотних регіонів у автомобілях швидкої медичної допомоги та спроможності виробників.
Нові автомобілі закуповуються у рамках першого етапу трансформації екстреної медичної допомоги. Зміни впроваджуються у шести пілотних регіонах.
Нагадаємо, цьогоріч 22 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив концепцію розвитку екстреної медичної допомоги. Упродовж наступних п’яти років відбудуться такі зміни:
- Оновлення алгоритмів диспетчеризації і створення нової IT-інфраструктури, що дозволить мати інформацію про стан кожного виклику в кожний момент часу.
- Нові моделі освітніх заходів для працівників екстреної медичної допомоги, а також контролю якості знань (компетенцій).
- Оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад.
- Нові автомобілі і обладнання.
- Гідна оплата праці екстреним медичним працівникам.
- Перебудова приймальних відділень в лікарнях.
- Збільшення доступності першої допомоги, зокрема, розбудова мережі перших реагувальників.
МОЗ України