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272 людини отримали можливість лікуватися за кордоном за перше півріччя 2019 року

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Профільна Комісія МОЗ України прийняла рішення про відправлення на лікування за кордон 272 людини, з них 70 дітей та 202 дорослих, хвороби яких наразі не лікуються в Україні, на лікування за кордон у першому півріччі 2019 року.

Найбільше людей були направлені за кордон на трансплантацію кісткового мозку — 106 осіб. На трансплантацію нирок — 102 особи. Також за програмою українців направляють за кордон на трансплантацію печінки (19 осіб), серця та комплексу серце-легені (12 осіб), нирки і печінки (13 осіб), трансплантацію легень (2 особи) та інші види операцій (12 осіб). Також було оплачено проїзд для 6 пацієнтів.

Цього року українців направляють на лікування до Італії, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Великої Британії, Австрії, Білорусі, Індії, Туреччини.

На програму «Лікування громадян України за кордоном» у Держбюджеті 2019 року закладено рекордну сумму — 689,9 млн грн. З них 608 млн грн вже виділено на лікування.

У рамках бюджету програми на 2019 рік залишиться орієнтовно 81 млн грн.

Cтаном на 2 липня 2019 року, в МОЗ України для розгляду передано 235 справ. Щоби забезпечити лікування за кордоном цим людям в повному об’ємі, 27 червня 2019 року МОЗ України звернулося до Міністерства фінансів України із запитом на додаткове фінансування цієї програми. МОЗ України розраховує на підтримку нового Уряду і Парламенту у вирішенні питання лікування пацієнтів, які станом на 2 липня 2019 року подали справи в МОЗ України.

Відправлення пацієнтів, які подаватимуть заяви на участь у програмі після 2 липня 2019 року, буде можливим з 2020 року. Це відбуватиметься за кошти, які будуть передбачені у Державному бюджеті на 2020 рік.

Щороку кількість людей, яким оплачують лікування за кордоном коштом Державного бюджету, зростає. Зокрема, у 2018 році направлено на лікування 278 українців. Це на 19% більше ніж 2017 року і найбільше за всю історію існування програми. Тільки за перше півріччя 2019 року лікуватися в закордонних клініках державним коштом відправлені 272 пацієнта.

МОЗ України

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