МОЗ України пропонує заборонити омолоджувальну обрізку дерев, спалювання листя і посипання доріг сіллю

Для громадського обговорення опублікований проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць». Пропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських.

Цей документ регулює норми та правила утримання територій населених місць. Пропозиції для включення в проект наказу можна вносити впродовж місяця з дня опублікування документу. Їх можна надсилати на адресу Директорату громадського здоров'я МОЗ України у письмовому або електронному вигляді: контактна особа - Павло Поламарчук, тел. 253-01-00, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; або на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

За результатами громадського обговорення, профільні експерти МОЗ України розглянуть всі пропозиції та зауваження та внесуть відповідні правки. Зміни до наказу вдосконалюють чинні санітарні норми та законодавство, щоби зробити зручнішими та головне - безпечними для життя і здоров'я людей помешкання та громадські споруди, а також території населених місць. Контроль за виконанням наказу та введення санкцій за його порушення здійснює Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Які зміни пропонує проект наказу?

Пандуси і з’їзди: безбар’єрне середовище для всіх

Люди з інвалідністю, батьки із дитячими візочками, велосипедисти та інші групи населення мають безпечно і комфортно пересуватись містом чи селищем. Нові норми зобов’язують при проектуванні, будуванні та утриманні територій облаштовувати належний доступ.

Наприклад, обов’язковими стануть:

широкий (120 см) і пологий з’їзд з тротуару чи велодоріжки;

пандус з належною шириною та ухилом або ліфт на кожному з виходів підземних і надземних пішохідних переходів;

лави для сидіння вздовж вулиць (кожні 300 м);

паркувальні стовпчики або інші перепони для в’їзду машин в пішохідну зону.

Громадських туалетів має бути більше, а вбиральні без каналізації - заборонені

Ще одна норма - доступність громадських вбиралень. У кожній зоні зелених насаджень, де гуляють люди, обов’язково має бути хоча б один громадський стаціонарний туалет. Оптимальна відстань між вбиральнями - до 700 метрів, а в людних місцях - до 300 метрів.

У кожній громадській вбиральні має бути облаштований стіл для сповивання немовляти та забезпечений доступ до питної води.

Вигрібні ями будуть заборонені. Безпечні для здоров’я альтернативи - локальні очисні споруди (наприклад, септик). Дворові туалети мають бути підключенні до місцевих очисних споруд. Ці норми вводяться для того, щоб убезпечити потрапляння небезпечних речовин у ґрунт та підземні води, а також джерела і колодязі.

Також є вимоги до розміщення місцевих очисних споруд. Вони мають бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення, урізів водойм на відстань згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Відстань між місцевою очисною спорудою і колодязем має становити щонайменше 50 метрів.



Обов’язкове сортування сміття і сміттєві урни кожні 60 метрів

Нові норми зобов’язують встановлювати окремі контейнери для сортування сміття - для пластику, скла, металу, паперу та органіки. Крім того, такі контейнери обов'язково облаштовуються огорожею, кришкою чи навісом.

Чистити контейнери з органічними відходами потрібно не рідше ніж кожні три доби взимку, і щодня – в теплу пору року. Сортовані побутові відходи – пластик, скло, метал, папір – можуть зберігатися до заповнення контейнера.

У підземних (заглиблених) контейнерах органічні відходи можуть зберігатися до заповнення контейнера, але не більше 7 діб, а сортовані - до повного заповнення контейнера.

Таким чином, впроваджується економічна доцільність використання підземних контейнерів, що буде спонукати органи місцевого самоврядування та домоуправителів встановлювати їх. Також з'явиться доцільність роздільного вивозу сортованого сміття.

Нові норми впроваджують обов’язкове встановлення урн на тротуарах не рідше ніж через кожні 60 метрів.

Крім того, урни для сміття мають бути на кожному з кутів перехресть вулиць, а також біля зупинок громадського транспорту, входів до метро, вокзалів, підземних переходів, громадських будівель та споруд.

Палити траву і листя - буде заборонено

Нові норми детально регламентують правила поводження з опалим листям. У період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя з проїжджої частини, відокремлених трамвайних ліній, велодоріжок та тротуарів. У скверах та парках збирати листя дозволяється тільки з газонів. Удобрювати насадження, при цьому необхідно вносити підкормку згідно потреб відповідних зелених насаджень треба відповідно до потреб кожної рослини і мульчувати весь відкритий ґрунт.

Зібране листя вивозитимуть на поля компостування. Забороняється спалювання листя, яке призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, а також до зникнення певних видів тварин. При спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак. З димом у повітря виходять діоксини - одні з найотруйніших для людини речовин. Також при спалюванні виділяються отруйні гази, які можуть бути джерелом алергії та впливають на імунну систему.

Посипати дороги піском і сіллю від ожеледиці - буде заборонено

Проект закону регламентує правила прибирання територій взимку. Наприклад, щоб не було ожеледиці, посипати тротуари, велодоріжки та пішохідні зони потрібно гранвідсівом з вмістом солі 7%. Натомість посипка піском та піскосумішшю з сіллю забороняється , оскільки вона забруднює ґрунт, школить зеленим насадженням, а також псує взуття.

Пішохідні переходи та зони очікування пішоходів потрібно очищати від снігу та ожеледі до твердої поверхні. Мінімальна ширина розчищення тротуару - 120 см, а на вулицях з великим потоком пішоходів (більше 500 осіб/годину) - на всю ширину тротуару.

Підприємства торгівлі обов’язково повинні прибирати від снігу прилеглу територію у радіусі не менше 5 метрів.

Обрізати дерева “для омолодження” - заборонено

Щодо озеленення територій та зменшення запиленості повітря пропонується впровадити низку нових норм та правил.

Так звана омолоджувальна обрізка дерев на територіях населених місць буде заборонена. Така обрізка зменшує розмір крони дерева і погіршує процес очищення повітря та значно зменшує площу затінених територій. А тінь дерев може на кілька градусів знизити температуру повітря, що особливо важливо під час літньої спеки. Раз на 5 років потрібно проводити інвентаризацію стану дерев.

Висаджуватимуть лише ті дерева, які відповідають певним характеристикам, зокрема - сформована крона і стійкість до загазованості. При цьому слід враховувати такі показники як пило- і водопоглинання, створення тіні, вироблення кисню, затримка вологи, відповідно до кліматичних зон. Висаджувати дерева, кущі і рослини з колючками або отруйними плодами - забороняється.

Відкритий ґрунт на територіях населених місць не дозволяється. Весь ґрунт має бути покритий газоном, багаторічними рослинами, пристовбурними решітками або мульчою.

МОЗ України