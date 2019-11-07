Володимир Гройсман: Ми змінюємо систему надання медичної допомоги, в центрі уваги – потреба людини

Однією із змін, які відбуваються у системі охорони здоров’я, є зміна принципів надання медичної послуги, де в центрі уваги стоїть потреба людини. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідання Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності у Харкові. Глава Уряду відвідав заклад в рамках робочої поїздки в регіон.

Два роки тому Володимир Гройсман вже був тут, і тоді разом з керівництвом інституту була напрацьована програма переоснащення і втілення нових принципів надання послуг. Загальний обсяг коштів, які були надані інституту з державного бюджету, склав близько 150 млн грн. За ці кошти були закуплені унікальні прилади, які дозволять проводити надскладні операції і багаторівневі процедури відновлення як для пацієнтів після травм і бойових поранень, так і для дітей з ДЦП. Більше того, в інституті опанували технології виготовлення протезів, які вже є на порядок кращими за європейські аналоги, і готують фахівців-протезистів для інших медичних закладів.

«У нас вже є серйозна наукова база, але не було обладнання, аби давати найкращі вибори для людей, які цього потребують. Два роки тому ми визначили, які є проблеми і яке потрібне обладнання. Тепер маємо сучасний центр, який може давати засоби протезування, – сказав Володимир Гройсман. – Ми змінили систему задоволення потреби у специфічній допомозі. Змінили систему протезування. Раніше у нас було як: окремо замовлення для підприємств, окремо потім забезпечення людей. По факту хтось щось отримував і нерідко непотріб. Зараз в центрі уваги – потреба конкретної люди. Для неї підбирається протез».

Глава Уряду також нагадав, що цього року на програми протезування загалом виділено 1,2 млрд грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України