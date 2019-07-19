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Держава вперше виділила субвенцію для дошкільнят з особливими освітніми потребами

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37,2 млн гривень держава спрямувала на місця для підтримки дошкільнят з особливими освітніми потребами. Основна мета – допомогти цим дітям краще соціалізуватися в суспільстві та дати їм максимум можливостей для розвитку. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, 19 липня 2019 року, під час спілкування з пресою у Запоріжжі.

Вона також відзначила, що Запоріжжя є лідером у сфері інклюзивної освіти, зокрема, в дитсадках.

«Я хочу звернути увагу на те, що саме 2019 року ми вперше виділили субвенцію на інклюзивну освіту в дошкільній освіті. Ви добре знаєте, що Запорізька область є флагманом впровадження інклюзії в закладах освіти. І вже третій рік поспіль у нас була субвенція на інклюзивну освіту в школах, але ж ми так само маємо допомогти створювати відповідне освітнє середовище для діток в інших ланках освіти. І от ця субвенція на дошкільну освіту – вона становила на цей рік понад 37 млн грн. І хочу сказати, що саме тут, у Запорізькій області, є 138 діток на інклюзивному навчанні в дошкільній освіті, щоб ви розуміли, це вище загальнодержавного показника за областями втричі», – зазначила Лілія Гриневич.

Загалом 2018-2019 навчального року 2359 дітей з особливими освітніми потребами в Україні отримували дошкільну освіту в інклюзивних групах.

Сьогодні, окрім субвенції для дошкільнят з особливими освітніми потребами, вже:

  • розроблено чіткі вимоги до організації інклюзії;
  • забезпечено фінансування додаткових занять;
  • надано переліки, з яких можна вибрати та закупити за кошти держави обладнання для дитини з особливими освітніми потребами, щоб здобуття нею освіти було якісним та комфортним.

«Очевидно, що якість впровадження інклюзивної освіти ще потребує роботи та вдосконалення, але ми рухаємося крок за кроком. Тільки так і можна прийти до великої мети: щоб кожна дитина в школі могла соціалізуватися та навчатися у комфортних умовах», – додала Міністр.

Міністерство освіти і науки України

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